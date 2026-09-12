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Українська емігрантка розповіла, які міфи про США виявилися правдою

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Американці люблять фастфуд, однак харчуються не лише ним
фото: скріншот із відео

«Америка – це справді країна можливостей, але це зовсім не країна, де гроші ростуть на деревах», – каже Христина

 

Про життя у США існує чимало міфів. Нам здається, що американці мешкають у хмарочосах, харчуються винятково фастфудом або що вся країна виглядає як Нью-Йорк у голлівудських фільмах. Українка Христина, яка переїхала до цієї країни сім років тому, відверто розповіла, які з поширених стереотипів виявилися правдою, а які – перебільшенням. Як інформує «Главком», свої думки дівчина виклала у відео на YouTube.

Так, до переїзду Христина вірила, що всі американці – багаті та живуть у достатку. Однак виявилося, що у США високі не лише зарплати, а й витрати. Наприклад, у Каліфорнії середня зарплата становить близько $5743 до сплати податків, а оренда однокімнатної квартири може коштувати близько $2200–2900 на місяць. До цього додаються витрати на автомобіль, страхування, продукти та інші рахунки. Тому висока зарплата далеко не завжди означає фінансову стабільність.

«Америка – це справді країна можливостей, але це зовсім не країна, де гроші ростуть на деревах», – каже Христина.

Правдою виявився і стереотип про значну кількість людей із надмірною вагою. Блогерка посилається на статистику, за якою близько 40% дорослих американців мають ожиріння, а ще понад 30% – надмірну вагу.

Водночас вона наголошує, що проблема виникла не лише через любов американців до бургерів. На неї впливають ціни на продукти, розмір порцій, спосіб життя та автомобілецентрична інфраструктура. При цьому ситуація суттєво різниться залежно від штату. Наприклад, у Каліфорнії дуже популярні фітнес, йога, хайкінг та здорове харчування.

Сюрпризом для Христини стало те, що більша частина житлової забудови у США – малоповерхова, а в багатьох містах переважають приватні будинки. Навіть Лос-Анджелес, який часто асоціюють із висотками, не схожий на американське місто з фільмів.

«Хмарочоси — це радше окремі райони великих міст, а не звичайна американська реальність», – пояснює блогерка.

Поза США також побутує міф, що в американських містах високий рівень злочинності. Однак, за словами Христини, неправильно сприймати всю територію країни як однаково небезпечну.

«Рівень безпеки в США залежить від конкретного міста і району», – зазначає вона.

Як приклад вона наводить Лос-Анджелес. У місті є кримінальні райони, зокрема Скід-Роу, але більшість територій мегаполіса значно спокійніші.

Крім того, у великих містах, як от Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Чикаго та Сіетл, існує проблема безхатьків. За даними, які наводить Христина, у січні 2025 року в США нарахували майже 746 тисяч людей, які переживали бездомність. Водночас загальнонаціональна статистика, за її словами, не означає, що намети з безхатьками є на кожній американській вулиці. Вони значною мірою зосереджені в окремих районах мегаполісів.

А ось твердження про надзвичайно дорогу американську медицину Христина називає повною правдою.

Навіть медична страховка не означає, що лікування буде безкоштовним. Пацієнти можуть доплачувати за прийом лікаря, аналізи, ліки чи процедури. Страхова компанія також може не покривати певне лікування відповідно до умов конкретного плану.

«Найбільший міф про Америку – це те, що існує якась одна Америка, а вона різна», – підсумувала блогерка.

Раніше українка пояснила, чому США – країна самотніх людей. Однією з причин вона називає індивідуалізм. У США змалку заохочують самостійність, тому типовою послідовністю для молодої людини стають освіта, кар’єра, фінансова стабільність, подорожі – і лише потім сім’я. При цьому життя без партнера у 30, 35 чи навіть 40 років не сприймається як соціальна невдача.

Нагадаємо, українка Софія, яка мешкає у США., поділилася у мережі своїм досвідом життя в цій країні. Дівчина назвала її головні недоліки та переваги

Також українка Ярослава мешкає в Каліфорнії та показує своє життя за кордоном у соцмережах. В одному зі своїх відео блогерка розповіла, скільки грошей вона витратила на переїзд до США.

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Теги: США продукти автомобіль інфраструктура місто харчування страхування оренда українка гроші

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