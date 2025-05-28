Зустріч тет-а-тет? Зеленський передав черговий сигнал Путіну

Зеленський: Я думаю, що одна зустріч точно буде технічна. Ми готові зустрічатись на рівні лідерів

Зеленський: Якщо Путіну не комфортна двостороння зустріч, або всім хочеться, щоб це була тристороння зустріч – мені все одно. Я готовий до будь-якого формату

Президент України Володимир Зеленський заявив про свою готовність до зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним у будь-якому форматі, включаючи двосторонній, тристоронній за участю Дональда Трампа, або інший. Про це глава держави повідомив під час закритої зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

Зеленський наголосив, що не бачить великої проблеми у форматі переговорів, і українська сторона відкрита до різних варіантів. «Якщо Путіну не комфортна двостороння зустріч, або всім хочеться, щоб це була тристороння зустріч – мені все одно. Я готовий до будь-якого формату», – підкреслив президент.

Президент зазначив, що можлива «технічна» зустріч, а також зустріч на рівні лідерів. Він не виключив варіант зустрічі у форматі Трамп–Путін–Зеленський, або ж окремих зустрічей Трамп–Путін, Трамп–Зеленський, які могли б відбутися в одному просторі, як це було раніше в Саудівській Аравії.

«Ми готові до технічної зустрічі у Ватикані, Швейцарії або де скажуть, запропонують. А також ми готові і до зустрічі на рівні лідерів», – додав Зеленський.

Глава держави також пояснив, що вибір формату зустрічі залежить від порядку денного та питань, які обговорюватимуться.

Припинення вогню

Для обговорення цього питання Зеленський бачить важливою зустріч за участю Америки, Росії та України. Він пояснив, що США могли б моніторити дотримання режиму тиші, і у цьому питанні важливою є присутність Дональда Трампа, якщо російська сторона погодиться.

«Чесно кажучи, я не бачу великої проблеми в форматах. Я просто вважаю, що є речі, які залежать не тільки від нас і не тільки від Росії. Наприклад, якщо ми говоримо про припинення вогню: хороша зустріч – Америка, Росія, Україна. Чому? Тому що хтось повинен моніторити. Ми довіряємо США, їхнім військовим розвідкам. Ми вважаємо, що вони хороші в цьому. Якщо «рускі» за – тоді важлива зустріч з Президентом Трампом. Ми можемо говорити про те, хто буде контролювати, хто як буде відповідати за порушення припинення вогню», – зазначив Зеленський.

Гарантії безпеки

У питанні безпекових гарантій для України, президент хотів би бачити присутність європейських лідерів, оскільки саме вони декларували готовність підтримувати Україну фінансами та зброєю. «Якщо якась зустріч, наприклад, про гарантії безпеки, я дуже хочу, щоб були європейці. Це про те, що вони будуть давати ці гарантії безпеки. Вони сьогодні єдині, хто вже декларував, що вони готові підтримати Україну. Наприклад, українську армію, фінансами і зброєю. Армія є невід'ємною, головною частиною гарантій безпеки для України. Чи вони потрібні в тому чи іншому вигляді на таку зустріч? Так. На рівні лідерів? Я не знаю, в якому форматі», – зазначив Зеленський.

Економічні гарантії та членство в ЄС

Ці питання, на думку президента, мають обговорюватися з Європейським Союзом, оскільки «це точно не залежить від «руських»».

«Я не можу проговорювати з Путіним питання економічних гарантій безпеки для нас. А це Європейський Союз. Наприклад, членство в Європейському Союзі. Я буду це проговорювати з тими, від кого це залежить. Це точно не залежить від «руских». Це залежить від ЄС. І я хочу це з ними проговорювати», – підкреслив Зеленський.

Зеленський вчергове зауважив, що Україна відкрита до діалогу у будь-якому форматі, який допоможе вирішити ключові питання.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував долю громадян Китаю, які перебувають у полоні, заявивши, що пропозицій щодо їх обміну на українських військових з боку РФ поки не надходило.