«На Сумщині вирівнюємо позиції». Зеленський відзвітував про ситуацію на фронтах за тиждень

«На Сумщині 53 тис. російських військових. Бої там – вздовж кордону», – президент.

Президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронтах за минулий тиждень, повідомивши про відсутність втрат позицій на Південно-слобідському напрямку та вирівнювання позицій на Сумщині. Про це глава держави заявив під час закритої зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком».

«Сьогодні була Ставка, довга, складна. Розумію, будуть питання, що у нас на полі бою – з цього і почну», – зазначив Зеленський.

За його словами, на Південно-слобідському напрямку, що включає Куп'янський та Харківський, «втрат позицій немає». Президент зазначив, що це дані за тиждень, отримані з доповідей усіх військових.

Щодо Північно-слобідського, або Сумського напрямку, Зеленський повідомив: «Ми вирівнюємо позицію. Що важливо: там 53 тис. російських військових. Бої там – вздовж кордону». Він наголосив, що «ворог зупинений. І максимальна глибина, на якій відбуваються бої, від кордону 7 км». Це уточнення було зроблене для того, щоб люди «розуміли, як далеко Суми».

Головні бої точаться в районі населених пунктів Андріївка, Кіндратівка, Олексіївка, Костянтинівка (не плутати з однойменною на Східному напрямку) та Юнаківка. Президент повідомив, що «сьогодні в Андріївці відновлений контроль», а на інших згаданих напрямках тривають бої.

«На Луганському напрямку загрозу ліквідовано. Костянтинівка – напрямок, на якому серйозні бої. Була перевага у них. Ми просуваємося тепер вздовж траси. Там просування ворога немає. Але там жорсткі бої», – зазначив Зеленський.

На Дніпровській області також «йдуть бої, просувань на сьогодні немає».

Окрім ситуації на фронті, Володимир Зеленський розповів про нараду щодо ракет.

«Мені сказали, що може бути запитання, тому що з'явилася інформація про «Сапсан». Так ось, ракети «Сапсан» – це не сьогодні, позитивні випробування були набагато раніше. Сьогодні йде розробка можливості масового виробництва балістичної ракети. Коли, як, в якій кількості - я сказати не можу», – розповів Зеленський.

Нагадаємо, що у прикордонних районах Сумської області російські загарбники вдвічі переважають українські сили та намагаються захопити Юнаківку в рамках наступу на Суми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт ISW.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що наразі окупанти на Сумському напрямку накопичують свої сили. За його словами, понад 50 тис. росіян вже стягнуто до цього району.