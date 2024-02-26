Деякі країни НАТО можуть ввести війська на територію України

За словами прем’єра, Словаччина поважатиме рішення країн НАТО, які погодяться ввести війська в Україну

Окремі країни-члени НАТО допускають можливість присутності військ Альянсу на території після укладення двосторонньої угоди між ними та Україною

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо за підсумками зустрічі з коаліцією перед самітом європейських лідерів у Парижі з питання підтримки України заявив, що деякі країни Північноатлантичного альянсу та Європейського Союзу обговорюють можливість вводу своїх військ на територію України після укладення двосторонніх угод. Про це повідомляє Pravda.

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За словами прем’єра, Словаччина не піде на такий крок, але поважатиме рішення країн НАТО, які погодяться ввести війська в Україну.

Фіцо зазначив, що окремі країни-члени НАТО допускають можливість присутності військ Альянсу на території після укладення двосторонньої угоди між ними та Україною. Які саме завдання вони виконували в Україні, не зрозуміло, оскільки матеріал засекречений, зазначив словацький прем'єр.

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Словацький прем’єр наголосив, що його держава не надаватиме Україні військову допомогу, оскільки «конфлікт не має військового рішення».

Фіцо також зауважив, що Братислава зосередиться на цивільній і нелетальній допомозі, а також продовжить допомагати Україні в розмінуванні. Словаччина не надсилатиме Україні жодної зброї чи боєприпасів.

Урядовець розкритикував країни Європи й НАТО за те, що в тезах до зустрічі у Парижі не згадується слово «мир», але постійно йдеться про війну.

За словами прем’єра, можливе розгортання військ повністю знаходиться в компетенції Національної ради Словаччини, яка мала б затвердити таку постанову за рекомендацією уряду.

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«Ми це повністю контролюємо. Ми бачимо величезні ризики для безпеки у двосторонніх угодах між країнами-членами ЄС та Україною. Для мене сьогоднішня зустріч є підтвердженням того, що стратегія Заходу повністю провалилася, коли йдеться про Україну», – додав Фіцо.

Прем’єр Словаччини також повідомив, що у Парижі буде обговорюватися «нова якість, новий обсяг підтримки України в найближчий період». Тези зустрічі, за його словами, вказують, що «справи в Україні йдуть далеко не так, як очікувалося».

Нагадаємо, НАТО відновить повноцінну роботу свого представництва в Україні, а також збирається розширити його.

Як раніше повідомлялося, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг уперше з початку повномасштабного вторгнення Росії заявив, що Україна має право завдавати ударів по «російських військових цілях за межами України» відповідно до міжнародного права.