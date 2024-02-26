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Деякі країни НАТО можуть ввести війська на територію України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Деякі країни НАТО можуть ввести війська на територію України
За словами прем’єра, Словаччина поважатиме рішення країн НАТО, які погодяться ввести війська в Україну
фото з відкритих джерел

Окремі країни-члени НАТО допускають можливість присутності військ Альянсу на території після укладення двосторонньої угоди між ними та Україною

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо за підсумками зустрічі з коаліцією перед самітом європейських лідерів у Парижі з питання підтримки України заявив, що деякі країни Північноатлантичного альянсу та Європейського Союзу обговорюють можливість вводу своїх військ на територію України після укладення двосторонніх угод. Про це повідомляє Pravda.

За словами прем’єра, Словаччина не піде на такий крок, але поважатиме рішення країн НАТО, які погодяться ввести війська в Україну.

Фіцо зазначив, що окремі країни-члени НАТО допускають можливість присутності військ Альянсу на території після укладення двосторонньої угоди між ними та Україною. Які саме завдання вони виконували в Україні, не зрозуміло, оскільки матеріал засекречений, зазначив словацький прем'єр.

Словацький прем’єр наголосив, що його держава не надаватиме Україні військову допомогу, оскільки «конфлікт не має військового рішення».

Фіцо також зауважив, що Братислава зосередиться на цивільній і нелетальній допомозі, а також продовжить допомагати Україні в розмінуванні. Словаччина не надсилатиме Україні жодної зброї чи боєприпасів.

Урядовець розкритикував країни Європи й НАТО за те, що в тезах до зустрічі у Парижі не згадується слово «мир», але постійно йдеться про війну. 

За словами прем’єра, можливе розгортання військ повністю знаходиться в компетенції Національної ради Словаччини, яка мала б затвердити таку постанову за рекомендацією уряду.

«Ми це повністю контролюємо. Ми бачимо величезні ризики для безпеки у двосторонніх угодах між країнами-членами ЄС та Україною. Для мене сьогоднішня зустріч є підтвердженням того, що стратегія Заходу повністю провалилася, коли йдеться про Україну», – додав Фіцо.

Прем’єр Словаччини також повідомив, що у Парижі буде обговорюватися «нова якість, новий обсяг підтримки України в найближчий період». Тези зустрічі, за його словами, вказують, що «справи в Україні йдуть далеко не так, як очікувалося».

Нагадаємо, НАТО відновить повноцінну роботу свого представництва в Україні, а також збирається розширити його.

Як раніше повідомлялося, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг уперше з початку повномасштабного вторгнення Росії заявив, що Україна має право завдавати ударів по «російських військових цілях за межами України» відповідно до міжнародного права.

Теги: НАТО Словаччина війна військові Фіцо

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