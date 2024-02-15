Уперше з часів холодної війни Німеччина витратить рекордну суму на оборону

Німеччина витратить на оборону 2% ВВП

Цього року військові витрати у 18 із 31 країни НАТО становитимуть не менше 2% ВВП, повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Ціль ця була визначена альянсом у 2014 році, коли Росія анексувала Крим та розв'язала збройне протистояння на сході України. Тоді лише у трьох країнах НАТО, включаючи США, витрати на оборону відповідали цьому рівню. Минулого року таких було 11 із 30, хоча зростання в європейських країнах та Канаді і склало безпрецедентні 11%.

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Цього року члени альянсу з Європи витратять на оборону $360 млрд, або 2% їхнього сукупного ВВП, повідомив Столтенберг. Десятиліття тому показник становив $235 млрд (1,47%).

Європейці значно відстають від Росії, яка цього року виділила на оборону майже 6% ВВП. У грошах, щоправда, Європа в 2,8 рази випередить Росію, яка має намір витратити 11,7 трлн руб. (близько $128 млрд за поточним курсом). Однак насправді Росія, яка перевела економіку на військові рейки і в якій багато підприємств ВПК працюють у три зміни, краще готова до ведення воєнних дій.

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Вона, наприклад, виробила в 2023 році 3,5 млн. снарядів, а в нинішньому збільшить випуск до 4,5 млн., за оцінкою зовнішньої розвідки Естонії, тоді як ЄС тільки до кінця цього року розраховує довести виробництво до 1,1 млн. доларів. За два роки війни Росія втратила понад 2900 танків, але може за такого ж рівня втрат забезпечувати армію технікою, нехай і застарілими зразками, ще три роки, йдеться у свіжій доповіді Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

Президент Володимир Зеленський має намір цього тижня відвідати Берлін, Париж і, можливо, Лондон, щоб домовитися про збільшення європейських постачань озброєнь.

Німеччина, яка посідає 2-е місце за обсягами військової допомоги Україні, має намір збільшити вкладення в оборону та безпеку. Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв минулого року створити для цього спеціальний фонд на 100 млрд. євро. Щоправда, бюрократична машина за 30 років світу розучилася швидко оформляти держконтракти з військовими підрядниками, тому виробництво не зростає такими темпами, як хотіли б у Берліні та Києві.

Нинішнього року Німеччина вперше з часів холодної війни витратить на оборону 2% ВВП. Як повідомило агентство DPA, ця сума становитиме 68,58 млрд, або 2,01% ВВП. Минулого року показник становив 1,57%.

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що новий підхід Берліна ґрунтується на власних оцінках і не пов'язаний із критикою Дональда Трампа. Той ще під час перебування президентом США дорікав європейцям за недостатні військові витрати, а днями заявив, що навіть не заперечував би проти нападу Росії на такі країни. «Думаю, краще нам не виглядати, як кролики перед удавом, перед можливим кандидатом у президенти від республіканців», – сказав Пісторіус.

Нагадаємо, Німеччина у кілька разів планує збільшити постачання артснарядів Україні та нещодавно передала пакет допомоги €100 млн. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він зазначив, що війна в Україні показала надзвичайну важливість боєприпасів. Особливо актуальним це завдання є зараз для України. У 2024 році на закупівлю боєприпасів Німеччина витратить €3,5 млрд, так багато як ніколи, поінформував політик. За його оптимістичними прогнозами, Німеччина зможе «в 3-4 рази збільшити поставки артилерії в Україну цього року порівняно з 2023 роком». Міністр зазначив, що Німеччина сама нарощує виробництво амуніції, а також купує її та лінії виробництва за кордоном.