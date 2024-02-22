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НАТО дозволило Україні бити по території Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
НАТО дозволило Україні бити по території Росії
Столтенберг наголосив, що Україна має право на самооборону, а також завдавання ударів по законних військових цілях на території РФ
фото з відкритих джерел

Використання зброї, яку постачає Захід, для ударів по цілях на території Росії вже давно є предметом суперечок серед союзників

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг уперше з початку повномасштабного вторгнення Росії заявив, що Україна має право завдавати ударів по «російських військових цілях за межами України» відповідно до міжнародного права. Відповідна заява Столтенберга пролунала в інтерв'ю «Радіо Свобода», її в коментарі Financial Times підтвердив представник НАТО.

В інтерв'ю «Радіо Свобода» генсек НАТО сказав, що використання зброї, яку постачає Захід, для ударів по цілях на території Росії вже давно є предметом суперечок серед союзників Києва через побоювання ескалації конфлікту.

«Кожен союзник сам вирішує, чи є якісь застереження щодо того, що він постачає, і різні союзники мають дещо різну політику щодо цього. Але загалом ми повинні пам'ятати, про що йдеться. Це – агресивна війна Росії проти України, що є кричущим порушенням міжнародного права. І згідно з міжнародним правом, Україна має право на самооборону. І воно передбачає також завдавання ударів по законних військових цілях, російських військових цілях за межами України. Це міжнародне право, і, звичайно, Україна має на це право, щоб захистити себе», – наголосив Столтенберг.

Представник НАТО підтвердив Financial Times, що Столтенберг справді мав на увазі право України на самооборону, зокрема шляхом ударів по законних російських військових об'єктах за межами України. Ці слова є кроком вперед у риториці Столтенберга, який раніше говорив про права Києва за міжнародним правом, не згадуючи прямо про атаки на російську територію.

В останні місяці Україна збільшила кількість ударів по військових об'єктах на території Росії за допомогою безпілотників і ракет дальнього радіуса дії. Однак через делікатне ставлення Заходу до таких атак Київ прямо не бере на себе відповідальність за них.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що Росії не вдасться досягти своїх цілей в Україні, навіть не зважаючи на військові зусилля.

До слова, якщо США не ухвалять законопроєкт про додаткову допомогу Україні, ЗСУ буде вкрай важко втримати навіть нинішні позиції на сході країни.

Теги: війна НАТО Єнс Столтенберг зброя росія

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