США готують пакет санкцій проти РФ, окупанти вивозять знищену техніку з Авдіївки: головне за ніч

Українські підпільники зафіксували сотні транспортних тягачів, які перевозили знищену російську техніку із Авдіївки

Білий дім анонсував масштабний пакет санкцій проти Росії. Сили оборони півдня України спростували поширену росіянами інформацію про нібито зачищення плацдарму на лівому березі Дніпра. Росіяни вивозять сотні одиниць знищеної техніки з Авдіївки. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 21 лютого, щоб ви були в курсі подій.

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Білий дім анонсував масштабний пакет санкцій проти Росії

Сполучені Штати готують великий пакет санкцій проти Росії, який торкнеться її оборонної промисловості та скоротить експортний потенціал. Про це повідомив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

«Ми плануємо запровадити пакет санкцій наприкінці цього тижня, що, очевидно, буде наслідком трагічної смерті Олексія Навального. Цей пакет санкцій також з'явиться напередодні дворічної річниці війни РФ проти України», – сказав Салліван.

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За його словами, це буде великий пакет санкцій, який охоплюватиме цілу низку різних елементів російської оборонно-промислової бази та джерел доходу для російської економіки, які разом приводять у дію російську військову машину, російську агресію й репресії.

Він зауважив, що цей пакет доповнює значну систему санкцій, над створенням якої США працювали з союзниками та партнерами протягом останніх двох років.

ЗСУ відреагували на заяву Шойгу про взяття Кринок

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що російська армія взяла під контроль населений пункт Кринки Херсонської області, розташований на лівому березі Дніпра. Сили оборони півдня України спростували поширену росіянами інформацію.

Повідомляється, що російсько-окупаційні війська, не маючи успіху в штурмових діях на лівобережжі Херсонської області, вдалися до маніпуляцій і фальсифікації фактів. Натомість Сили оборони півдня України продовжують утримувати зайняті позиції, завдаючи значних втрат ворогу.

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Українські військові повідомили, що здійснивши протягом дня єдину спробу штурму, через суттєві втрати, окупанти відійшли на заздалегідь підготовлені пропагандистські позиції, з яких фальшиво звітують про знищення плацдарму, не маючи змоги виконати поставлене командуванням завдання.

Пентагон прокоментував вихід ЗСУ з Авдіївки

Міністерство оборони США вважає вихід українських сил з Авдіївки стратегічним. На такий крок довелося піти задля збереження власної артилерії та снарядів, яких критично бракує. Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу.

За її словами, якщо Пентагон не отримає фінансування від Палати представників, то не зможе передавати критично необхідні пакети Україні. Тоді українським військовим доведеться обирати, які міста вони можуть утримувати із зброєю партнерів.

«Я не можу прогнозувати, це будуть рішення українців, про які вони можуть говорити. Зараз йде критична боротьба за їхні життя та країну, тому ми потребуємо фінансування негайно. Це сигнал тривоги ще з жовтня», – сказала речниця Сінгх.

Разом із тим Пентагон запевняє, що здатне забезпечити відправку нових пакетів допомоги Україні у стислі терміни одразу після того, як Конгрес США ухвалить відповідний законопроєкт.

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Росіяни вивозять сотні одиниць знищеної техніки з Авдіївки

Українські підпільники зафіксували сотні транспортних тягачів, які перевозили знищену російську техніку із Авдіївки, зокрема танки, бронетранспортери, бойові машини піхоти, а також вантажівки. Про повідомив партизанський рух «Атеш» у Telegram.

Підпільники зазначили, що згорілу техніку могли везти на утилізацію у Маріуполь, а колони супроводжували цивільні машини ФСБ Росії.

«Якщо наші агенти змогли підрахувати близько п'яти сотень згорілої техніки, то скільки залишилося в місті та в полях під Авдіївкою, можна тільки здогадуватися. Якщо судити з прибуття такої купи металобрухту, то ми відзначаємо просто жахливі втрати ВС РФ під час штурму», − пише «Атеш».

Стало відомо, коли перша група українських пілотів закінчить навчання на F-16

Перша група у складі чотирьох українських пілотів планує завершити навчання на винищувачах F-16 до літа 2024 року. Про це повідомляє CNN з посиланням на дані Національної гвардії штату Аризона. Зазначається, що пілоти розпочали підготовку в середині жовтня минулого року. Пентагон заявив, що процес навчання триватиме кілька місяців.

Друга група, до якої також входять чотири пілоти, почала навчання в січні. Третя група наразі вивчає необхідну англійську термінологію перед тим, як почати навчання безпосередньо на F-16.

Очікується, що всі пілоти завершать підготовку в період із травня до серпня, хоча точний графік залежить від прогресу програми.