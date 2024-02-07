СБУ ліквідувала нові «схеми для ухилянтів»: серед підозрюваних – депутат з Прикарпаття

У результаті комплексних заходів СБУ у різних регіонах України затримано організаторів оборудок

Зломисники оформлювали ухилянтів як водіїв гуманітарних перевезень, або ж торгували фіктивними меддовідками про «погане» здоров’я

Служба безпеки України заблокувала ще п’ять схем ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано організаторів оборудок. Серед фігурантів – чинний депутат райради та посадовець Служби судової охорони.

«За гроші вони пропонували військовозобов’язаним уникнути призову та організувати втечу за кордон на підставі підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів. Вартість таких «послуг» ділки оцінювали до 10 тис. американських доларів, залежно від терміновості та способу нелегального виїзду», – повідомляють правоохоронці.

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Зокрема, на Прикарпатті військові контррозвідники СБУ затримали «на гарячому» депутата Калуської районної ради, який продавав фіктивні меддовідки про тимчасову непридатність до служби за станом здоров’я.

«Фігурант особисто отримував гроші за готовий пакет підроблених документів. До незаконної діяльності він залучив свого знайомого, який підшукував ухилянтів, вів з ними «перемовини» та одержував від них «завдаток», – зауважують правоохоронці.

фото: СБУ

У Кропивницькому СБУ та ДБР затримали посадовця Служби судової охорони, який пропонував військовозобов’язаним свій спосіб ухилення від призову. За різні суми хабарів він обіцяв призовникам працевлаштування у складі судового відомства для отримання «броні» від мобілізації до лав ЗСУ.

На Львівщині ліквідовано ще один канал втечі ухилянтів до Євросоюзу. До організації злочину причетний очільник місцевого благодійного фонду, який оформлював ухилянтів як водіїв гуманітарних перевезень.

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У Черкасах було затримано представника місцевого громадського об’єднання з охорони громадського порядку, який торгував фіктивними меддовідками про «погане» здоров’я.

На Хмельниччині СБУ затримала місцевого жителя, який за гроші переправляв призовників до сусідньої країни поза пунктами пропуску.

фото: СБУ

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна, зазначають в Службі безпеки.

Нагадаємо, СБУ викрила посадовця Верховного суду, який чекав на швидку окупацію України. Підозрюваний героїзував найманців російської приватної військової компанії «Вагнер» та підтримував їхню участь у війні проти України.

Стало відомо, що глава СБУ зустрівся з послами G7 у справі Bihus.Іnfo.

Малюк розповів їм про те, який внесок СБУ робить у захист країни, протидіючи зовнішнім і внутрішнім ворогам. Зокрема, про враження Кримського мосту, витіснення РФ з Чорного моря за допомогою власних унікальних розробок надводних дронів, знищення ворожої воєнної техніки та про інші спецоперації.