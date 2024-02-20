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В Україні з'явився застосунок для військових, ветеранів та їхніх родин

Христина Петренко
glavcom.ua
В Україні з'явився застосунок для військових, ветеранів та їхніх родин
У новому застосунку систематизована і зручно подана інформація щодо більшості питань, повʼязаних із проходженням військової служби
фото: Масі Наєм

Команда правозахисного центру розробила мобільний застосунок «Правовий навігатор» 

Програма «Правовий навігатор» допомагає військовим пройти бюрократичний шлях від поранення до оформлення необхідних документів та державної допомоги. Про це повідомив засновник ГО «Принцип», український військовий та адвокат Масі Наєм.

Програма у телефоні має стати важливою і зручною для військових, розповідає Масі Наєм:

«Коли я був поранений, доступу до більшості інформації не було. Тепер військовим і їхнім родинам є полегшення. 

У новому застосунку систематизована і зручно подана інформація щодо більшості питань, повʼязаних із проходженням військової служби.

За цією роботою стоять сотні годин роботи команди ГО «Принцип» і не тільки».

В Україні з'явився застосунок для військових, ветеранів та їхніх родин фото 1

Правозахисник пояснив, що вирішили йти шляхом застосунку, бо телефон – завжди під рукою, а отже, і доступ до юридичної довідки та шаблонів документів. Навіть без інтернету.

В Україні з'явився застосунок для військових, ветеранів та їхніх родин фото 2

Програма містить перелік медичних закладів, соціальних служб, їхні контакти та розклад роботи потрібних закладів. Також він надає можливість прокласти маршрути до цих закладів. У ньому сповіщаються головні оновлення процедур, які цікавлять користувача.

«Наприклад, часто бувають оновлення щодо виплат – краще не пропускати цього», – зазначив Масі Наєм.

Застосунок можна завантажити для Android та iOS (Google Play та AppStore).

Раніше повідомлялось, що сповіщення про загрозу ракетного удару в застосунку «єТривога» матиме унікальний звук.

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Теги: військові ветеран застосунок поранення адвокат телефон

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