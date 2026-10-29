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Демократи підготували план обмеження влади Трампа – The Hill

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Демократи підготували план обмеження влади Трампа – The Hill
Трамп опинився перед загрозою обмеження своїх повноважень
фото: Politico

Після проміжних виборів у США президент може зіткнутися з новими обмеженнями, які торкнуться його фінансів, кадрових рішень і навіть права на помилування

Демократична партія США розпочала підготовку законодавчих ініціатив, спрямованих на обмеження повноважень президента Дональда Трампа. Опозиція розраховує здобути контроль над Палатою представників на проміжних виборах і використати його для посилення контролю Конгресу над Білим домом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Hill.

Як зазначає видання, демократи дедалі впевненіше оцінюють свої шанси на перемогу та вже обговорюють можливі зміни до американського законодавства. Їхня головна мета – запровадити додаткові механізми стримування президентської влади та запобігти зловживанням із боку майбутніх очільників держави.

Водночас реалізація цих планів може виявитися складною. Навіть якщо демократи отримають більшість у Палаті представників, Трамп залишатиметься президентом і зможе накладати вето на ухвалені Конгресом законопроєкти.

Демократи хочуть посилити контроль Конгресу над президентом

Попри це, у Демократичній партії вважають за необхідне переглянути чинну систему стримувань і противаг. На думку опозиції, дії нинішньої адміністрації продемонстрували прогалини в законодавстві, які дозволяють президентові розширювати свій вплив на державні інституції.

Як пише The Hill, частина обмежень президентських повноважень у США традиційно ґрунтувалася на політичних нормах і правилах, яких дотримувалися попередні адміністрації. Тепер демократи хочуть закріпити ці механізми безпосередньо в законодавстві.

Видання проводить паралелі з періодом після Вотергейтського скандалу, коли Конгрес ухвалив низку законів, спрямованих на обмеження президентської влади після зловживань адміністрації Річарда Ніксона.

Президентські помилування можуть потрапити під нові обмеження

Одним із головних напрямів майбутніх реформ може стати перегляд процедури президентського помилування. Це питання знову опинилося в центрі уваги після того, як Трамп помилував сотні осіб, обвинувачених у злочинах, пов'язаних зі штурмом Капітолія 6 січня 2021 року.

Водночас суперечки щодо президентських помилувань виникали й за попередньої адміністрації. Зокрема, у 2024 році тодішній президент Джо Байден помилував свого сина Гантера, що спричинило різку критику з боку республіканців.

Демократи розглядають можливість запровадження обов'язкового оприлюднення інформації про кримінальне минуле осіб, які отримали президентське помилування. Крім того, пропонується обмежити можливість таких осіб робити великі політичні пожертви на користь президента або його партії.

Скорочення держапарату та бюджетні рішення Трампа

Ще одним напрямом реформ стане обмеження повноважень президента щодо масових звільнень федеральних службовців. На початку другого президентського терміну Трамп розпочав масштабне скорочення державного апарату. Для реалізації цієї політики було створено Департамент урядової ефективності, роботу якого очолив Ілон Маск.

Тепер демократи планують повернутися до законопроєкту, який передбачає обов'язкове погодження з Конгресом масштабних реорганізацій федеральних відомств. Зокрема, йдеться про рішення, що можуть призвести до значного скорочення кількості державних службовців або різкого зменшення бюджетів установ.

Окрему увагу опозиція приділяє бюджетним повноваженням президента.

Як зазначає The Hill, адміністрація Трампа неодноразово опинялася під критикою через спроби затримувати або перенаправляти кошти, які раніше затвердив Конгрес.

Демократи хочуть посилити законодавчі гарантії того, що федеральне фінансування використовуватиметься відповідно до рішень законодавців, а Білий дім не зможе самостійно змінювати визначені пріоритети витрат.

Фінансові інтереси Трампа та можливе президентське вето

Водночас частина його доходів пов'язана з криптовалютними проєктами, які контролює родина Трампа. Як зазначає видання, ці компанії могли отримати вигоду від пом'якшення державного регулювання криптовалютного ринку.

На цьому тлі демократи вже запропонували низку законопроєктів, покликаних обмежити можливість використання президентської посади для отримання особистої фінансової вигоди.

Водночас у партії визнають, що для стримування окремих рішень адміністрації Трампа ухвалення нових законів може бути необов'язковим. Частину проблем, на думку демократів, можна розв'язати шляхом посилення контролю за виконанням уже чинного законодавства.

Попри складнощі з реалізацією запропонованих реформ, демократи розраховують використати майбутні законодавчі ініціативи для посилення політичного тиску на Білий дім.

Як зазначає The Hill, навіть якщо Трамп накладе вето на законопроєкти, спрямовані на обмеження президентських повноважень, це дозволить демократам публічно продемонструвати позицію адміністрації щодо запропонованих антикорупційних механізмів.

Нагадаємо, раніше між Дональдом Трампом і частиною республіканців у Конгресі загострилися суперечності через політику Вашингтона щодо Росії.

За інформацією Politico, законодавці-республіканці, які підтримують Україну, виступили проти послаблення санкційного тиску на Москву та можливого скорочення американської військової допомоги Києву.

Невдоволення частини конгресменів також спричинили домовленості адміністрації Трампа щодо постачання російського дизельного пального та рішення тимчасово відкласти запровадження нових санкцій проти РФ.

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Теги: політика США Сенат США Дональд Трамп

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