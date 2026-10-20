Журналісти дізналися, чому зять Трампа не приїхав на переговори в Норвегію

Попри відсутність Кушнера на місці, він долучиться до обговорень онлайн

Джаред Кушнер долучиться до зустрічі дистанційно, тоді як у перемовинах в Осло візьмуть участь представники європейських держав, ЄС і НАТО

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер не приїхав на переговори в Осло через хворобу. Він бере участь у зустрічі дистанційно. За попередніми даними, у Кушнера грип. Про це повідомляє Axios із посиланням на американського посадовця, пише «Главком».

У переговорах у Норвегії також мають узяти участь представники Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі, а також посадовці Європейського Союзу й НАТО.

Зустріч в Осло відбувається в межах дипломатичних зусиль щодо врегулювання війни Росії проти України. Серед учасників очікуються представники ключових європейських партнерів України та міжнародних організацій.

Варто нагадати, що під час зустрічі сторони працюватимуть над мирними пропозиціями, які згодом можуть представити Росії. Стере зазначив, що результат переговорів значною мірою залежатиме від повноважень, які Віткофф і Кушнер отримали від Трампа.

Після зустрічі в Осло американський посадовець має намір відвідати Росію, де сподівається провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.