Переговори про мир. Помічник Путіна розкрив деталі зустрічі з Віткоффом

Путін і Віткофф обговорять завершення війни в Україні

Юрій Ушаков повідомив, коли відбудуться переговори та хто братиме в них участь

Сьогодні, 21 жовтня, російський диктатор Володимир Путін проведе зустріч зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом у Санкт-Петербурзі. Головною темою переговорів стане війна Росії проти України. Про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков, повідомляє «Главком».

За словами Ушакова, зустріч Путіна з Віткоффом запланована на першу половину дня 21 жовтня. Помічник російського диктатора зазначив, що переговори не є спонтанними. За його словами, візит американського представника та зустріч із Путіним були узгоджені заздалегідь.

Ушаков також повідомив, що в переговорах братиме участь спеціальний представник президента РФ Кирило Дмитрієв. Головним питанням зустрічі стане врегулювання війни в Україні.

Окремо Ушаков заявив, що Москва не контактувала з президентом України Володимиром Зеленським під час попередніх переговорів щодо завершення війни.

Нагадаємо, 21 жовтня спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибув до Санкт-Петербурга для переговорів із російською стороною щодо завершення війни в Україні. В аеропорту Пулково його зустрів спеціальний представник президента РФ Кирило Дмитрієв. Згодом їхній кортеж прибув до Костянтинівського палацу.

Напередодні, 20 жовтня, Віткофф взяв участь у переговорах в Осло з президентом України Володимиром Зеленським, президентом Фінляндії Александром Стуббом та прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре. Сторони обговорили гарантії безпеки для України, територіальні питання, санкції проти Росії та можливі шляхи припинення бойових дій.

За підсумками зустрічі американський спецпосланець мав передати Москві напрацьовані пропозиції. Крім того, за інформацією Politico, Віткофф може запропонувати Путіну провести тристоронній саміт за участю президентів України та США Володимира Зеленського й Дональда Трампа.