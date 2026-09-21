Веккьоне перейшов у нижегородський клуб «Торпедо» цього літа з казахстанського «Бариса»

Веккьоне: Жахливо, що відбуваються атаки безпілотників

Американський нападник російського хокейного клубу «Торпедо» Майк Веккьоне у розмові з пропагандистами зізнався, що йому було страшно переїжджати до Росії. Про це повідомляє «Главком».

Веккьоне перейшов у нижегородський клуб «Торпедо» цього літа з казахстанського «Бариса», підписавши контракт до кінця сезону.

«Спочатку було страшно їхати сюди, але потім я освоївся і справді навчився любити це місце. Перебувати тут і знайомитися з культурою країни і всім, щ«о тут є хорошим, – це чудово.

Жахливо, що відбуваються атаки безпілотників. Але в іншому я можу сказати про Росію досить багато добрих слів. Я почав вивчати російську мову, наприклад «доброго ранку», «до побачення» тощо», – Веккьоне.

Як повідомлялося, захисник національної збірної України з баскетболу Максим Шульга разом зі своїм клубом мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги.

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.