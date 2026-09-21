Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Американець, який грає за російський хокейний клуб, поскаржився на атаки дронів

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Американець, який грає за російський хокейний клуб, поскаржився на атаки дронів
Веккьоне перейшов у нижегородський клуб «Торпедо» цього літа з казахстанського «Бариса»

Веккьоне: Жахливо, що відбуваються атаки безпілотників

Американський нападник російського хокейного клубу «Торпедо» Майк Веккьоне у розмові з пропагандистами зізнався, що йому було страшно переїжджати до Росії. Про це повідомляє «Главком».

Веккьоне перейшов у нижегородський клуб «Торпедо» цього літа з казахстанського «Бариса», підписавши контракт до кінця сезону.

«Спочатку було страшно їхати сюди, але потім я освоївся і справді навчився любити це місце. Перебувати тут і знайомитися з культурою країни і всім, щ«о тут є хорошим, – це чудово.

Жахливо, що відбуваються атаки безпілотників. Але в іншому я можу сказати про Росію досить багато добрих слів. Я почав вивчати російську мову, наприклад «доброго ранку», «до побачення» тощо», – Веккьоне.

Як повідомлялося, захисник національної збірної України з баскетболу Максим Шульга разом зі своїм клубом мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги. 

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

Теги: хокей дрон росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інформація щодо можливих постраждалих та масштабів руйнувань наразі з'ясовується
Ворожі дрони атакували Київ, у Дніпровському районі палають склади
9 вересня, 13:24
Інцидент стався на тлі масованої російської атаки по Україні
Російський реактивний дрон пролетів над аеропортом столиці Молдови та попрямував до Румунії – ЗМІ
8 вересня, 17:10
Буданов розповів про пропозицію України щодо припинення вогню
Україна пропонувала Путіну припинити бої на фронті під час візиту посланців Трампа
5 вересня, 12:46
Федоров: Я був би дуже радий допомогти Америці створити армію дронів
FT: Федоров готовий допомогти США створити «армію дронів» в обмін на ракети для Patriot
31 серпня, 01:49
Пожежа на одному з найбільших НПЗ Росії у Ярославлі
Сили оборони уразили один із найбільших НПЗ Росії: чим важливий Ярославський завод
28 серпня, 12:35
Ловелл поповнив склад нижньокамського клубу у міжсезоння
Американський хокеїст, який грає в Росії, поскаржився на атаки дронів
27 серпня, 16:35
ВТБ банк втратив майже половину вартості акцій від початку року
Акції одного з найбільших банків Росії впали до історичного мінімуму
27 серпня, 06:16
У Росії атаковано Кстовський НПЗ
Дрони уразили один із найбільших НПЗ Росії: чим важливий завод
26 серпня, 09:39
Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що Норвегія – один із ключових партнерів України
Україна та Норвегія уклали Drone Deal
24 серпня, 06:15

Новини

Збірна Бельгії оновила заявку на матчі з Україною у Кубку Біллі Джин Кінг
Збірна Бельгії оновила заявку на матчі з Україною у Кубку Біллі Джин Кінг
Легенда «Динамо» приєднався до відділу селекції клубу
Легенда «Динамо» приєднався до відділу селекції клубу
Американець, який грає за російський хокейний клуб, поскаржився на атаки дронів
Американець, який грає за російський хокейний клуб, поскаржився на атаки дронів
«Якщо чесно, я швидко ухвалив рішення». Жерсон Родрігеш прокоментував повернення до України
«Якщо чесно, я швидко ухвалив рішення». Жерсон Родрігеш прокоментував повернення до України
Росія знищила будинок юної української біатлоністки з Сум
Росія знищила будинок юної української біатлоністки з Сум
Мозес Ітаума готується до повернення на ринг – скоро розпочнеться пошук суперників
Мозес Ітаума готується до повернення на ринг – скоро розпочнеться пошук суперників

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 вересня: ситуація на фронті
197K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 вересня 2026
149K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
145K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
70K
Бріжит Макрон програла суд журналістці, яка назвала її чоловіком

Новини

В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
18 вересня, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua