Депортація мігрантів із Британії. Скільки коштуватиме державній скарбниці план Ріші Сунака

План депортації мігрантів Великої Британії з Руанди може коштувати скарбниці королівства майже 500 млн фунтів

План британського уряду відправити деяких мігрантів до Руанди, де вони мають чекати на рішення щодо надання притулку, може коштувати майже півмільярда фунтів (близько 580 млн євро), плюс сотні тисяч на кожну депортовану особу. Про це пише AP.

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Такі підрахунки містить звіт Національного аудиторського офісу, виданий на вимогу парламентських комітетів, які скаржилися на те, що вони не знають, скільки коштує цей план. Жодного шукача притулку ще не відправили до Руанди в межах плану, який був заблокований судами, хоча уряд вже виплатив 220 мільйонів фунтів (понад 250 млн євро) на підтримку африканської країни.

План уряду Британії спрямований на те, щоб утримати несанкціонованих мігрантів від небезпечного перетину Ла-Маншу на човнах. Згідно з планом, шукачів притулку відправлятимуть до Руанди, поки розглядатимуть їхні заяви на отримання притулку і вони там залишатимуться аж до схвалення.

«Ці цифри вказують на здирницький рахунок, який платник податків повинен буде сплатити уряду Руанди за непрацездатну та негуманну схему, яка не зупинить людей, які шукають захисту на наших берегах», – сказав Енвер Соломон, виконавчий директор Ради біженців.

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Аудит показав, що до 2026 року на партнерство буде витрачено додатково 100 мільйонів фунтів, а 120 мільйонів надійдуть до фонду після того, як 300 мігрантів переселять до Руанди.

Крім того, квиток на літак для кожного мігранта коштуватиме 11 тисяч фунтів (майже 13 тисяч євро). Ще 20 тисяч фунтів (понад 23 тисяч євро) буде виплачено Руанді за кожного переселеного шукача притулку, та майже 151 тисяча фунтів (понад 176 тисяч євро) буде витрачено протягом п'яти років на витрати на оформлення та проживання кожної особи, яка залишиться в цій країні.

Раніше уряд консерваторів повідомив лише про 290 мільйонів фунтів (майже 340 мільйонів євро), які планують витратити, тож нові цифри збільшили критику урядового плану.

Втім, захищаючи його, міністерство внутрішніх справ заявило, що уряд зосередиться на відкритті польотів, як тільки буде прийнято законопроєкт про безпеку Руанди та укладено угоду між двома країнами. «Якщо ми не будемо діяти, то до 2026 року витрати на утримання шукачів притулку сягнуть 11 мільярдів фунтів (майже 13 мільярдів євро) на рік», – йдеться в заяві.

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Раніше британський прем’єр-міністр Ріші Сунак заявив, що його уряд досягнув прогресу в обмеженні міграції до Великої Британії. Заяву Сунака наводить Bloomberg.

Глава британського уряду вказав на скорочення кількості людей, які прибувають без дозволу, та зменшення кількості нерозглянутих справ про надання притулку. Сунак зробив свою заяву на тлі оприлюднених у понеділок даних Міністерства внутрішніх справ, які свідчать, що кількість мігрантів, які перетинають Ла-Манш на невеликих човнах, минулого року скоротилася на 36%, що стало першим зниженням за останні п'ять років.

Британський уряд також скоротив кількість нерозглянутих справ про надання притулку, прийнявши 112 тисяч рішень і депортувавши 24 тисячі осіб.

Нагадаємо, десятки тисяч мігрантів можуть опинитися просто неба через недалекоглядну політику Великої Британії. Про це пише видання Independent з посиланням на представників британського представництва Червоного христа.