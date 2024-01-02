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Біженці у Британії: Ріші Сунак похвалився успіхами своєї реформи

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Біженці у Британії: Ріші Сунак похвалився успіхами своєї реформи
Сунак заявив про прогрес в боротьбі з міграцією до Британії
фото із відкритих джерел

Ріші Сунак хоче покласти край нелегальній міграції до Великої Британії 

Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак заявив, що його уряд досягнув прогресу в обмеженні міграції до Великої Британії. Заяву Сунака наводить Bloomberg,

Глава британського уряду вказав на скорочення кількості людей, які прибувають без дозволу, та зменшення кількості нерозглянутих справ про надання притулку. Сунак зробив свою заяву на тлі оприлюднених у понеділок даних Міністерства внутрішніх справ, які свідчать, що кількість мігрантів, які перетинають Ла-Манш на невеликих човнах, минулого року скоротилася на 36%, що стало першим зниженням за останні п'ять років.

Британський уряд також скоротив кількість нерозглянутих справ про надання притулку, прийнявши 112 тисяч рішень і депортувавши 24 тисячі осіб. «Я сповнений рішучості покласти край тягарю нелегальної міграції на британський народ. Ми заощаджуємо мільйони фунтів стерлінгів платників податків на дорогих готелях, зменшуючи навантаження на державні служб», – сказав Сунак.

Нагадаємо, нещодавно Британія та Руанда підписали оновлену домовленість щодо депортації в країну шукачів притулку, які нелегально прибули до Сполученого Королівства. Питання зменшення імміграції стає все гострішим для чинного прем’єра Ріші Сунака, особливо після публікації даних, що у 2022 році імміграція до Британії встановила рекорд.

Також Палата громад Великої Британії підтримала у другому читанні законопроєкт про висилку біженців у африканську країну Руанду. Про це пише Africanews. Законопроєкт був підтриманий 313 голосами, проти висловилися 269 законодавців. Документ визнає та закріпить у законодавстві Великої Британії, що Руанда є безпечною країною для відправлення осіб, які шукають притулку. Після цього припиниться скасування рейсів до Руанди з юридичних причин.

Раніше стало відомо, що Міністерство внутрішніх справ Великої Британії змушене призупинити виселення біженців із готелів на Різдво. Як пише The Guardian, на такий крок відомство пішло після інформації про те, що «неприйнятна» кількість людей втрачають дах над головою і сплять на вулицях.

За словами джерел видання, колишній міністр у справах імміграції Роберт Дженрік не погоджувався на паузу у рамках своєї позиції, відповідно до якої він наказав видалити карикатурні фрески в дитячому центрі для біженців.

Його недавнє рішення залишити Кабмін через політику депортації з Руанди та активне лобіювання з боку представників ради призвели до того, що Міністерство внутрішніх справ не виселятиме постояльців готелів у період з 23 грудня по 2 січня.

Читайте також: Британський прем'єр Ріші Сунак показав різдвяний ролик за мотивами фільму «Сам удома»

Теги: міністр Кабмін рекорд біженці Ріші Сунак

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