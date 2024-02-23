Збиття літака А-50 та масштабний пакет антиросійських санкцій. Головне за 23 лютого

Повітряні сили знищили черговий російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50

Повітряні сили збили російський літак А-50, США запровадили масштабний пакет санкцій проти Росії, прем'єр-міністр Денис Шмигаль прибув на українсько-польський кордон. «Главком» склав добірку новин 23 лютого, щоб ви були в курсі головних подій:

Будь ласка, читайте текст після реклами

Повітряні сили збили літак А-50

Повітряні сили збили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Як повідомляли моніторингові канали, А-50 завершив роботу в Азовському морі о 19:05, після чого виконував переліт на Ахтубінськ. Згодом вони додали, що літак впав у населеному пункті Трудова Арменія Краснодарського краю РФ.

Раніше у соцмережі з'явилися кадри з вибухами нібито у Краснодарському краї РФ. Зокрема російські пропагандисти вже почалися жалітися на збиття А-50. «Знову А-50, знову той самий район. Противник знову ні до чого. Пуски були з району Маріуполя», – йдеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

США ввели найбільший пакет антиросійських санкцій за час війни

Сполучені Штати Америки сьогодні, 23 лютого, запровадили масштабний пакет санкцій проти Росії за її військову агресію в Україні. Під обмеження потрапили сотні юридичних осіб. Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запроваджує санкції щодо майже 300 фізичних та юридичних осіб.

«Разом із діями Державного департаменту США це найбільша кількість санкцій, запроваджених з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну», – йдеться в заяві.

Також США запровадили санкції щодо тих, хто бере участь у підтримці майбутніх джерел доходів від енергетики в Росії, підтримці спроможності РФ вести агресивну війну, а також сприянні ухиленню від санкцій та їх обходу.

Шмигаль з міністрами приїхав до українсько-польського кордону

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом з групою міністрів прибув на українсько-польський кордон для зустрічі з польськими посадовцями. Однак вона так і не відбулася.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зокрема, на кордні мали відбутися переговори між українською та польською владою щодо протестів польських фермерів, які заблокували пункти пропуску. «Місяць тому ми погоджувалися, що блокування кордону шкодить нашим країнам і що важливо не допустити подібних інцидентів. Пройшов місяць, і ми знову повернулися в цю точку. Тільки тепер ми бачимо відверті провокації», – написав Шмигаль.

Україна та Данія підписали безпекову угоду

Сьогодні, 23 лютого президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністер Данії Метте Фредеріксен у Львові підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Данія продовжуватиме надавати підтримку Україні протягом десяти років строку дії цієї угоди. У 2024 році військова підтримка Данії становитиме щонайменше 1,8 млрд євро. Крім того, Данський Фонд на підтримку України виділив 8,5 млрд євро на поточну допомоги нашої держави у 2023-2028 роках.

Уряд ухвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня

Кабінет міністрів ухвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня 2024 року. Виплати будуть підвищені для 10 мільйонів українців. «Пенсії буде підвищено майже на 8%. Середній розмір підвищення складе 322 грн, а середня пенсія зросте до 5 717 грн», – сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Шмигаль пояснив, що розмір підвищення вираховується на основі інфляції та зростання середньої зарплати в Україні. За його словами, індексація торкнеться більше 10 млн громадян: 9,5 млн цивільних пенсіонерів, майже 600 тис. пенсіонерів силових відомств, майже 100 тис. чорнобильців.