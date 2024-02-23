Збиття літака А-50 та масштабний пакет антиросійських санкцій. Головне за 23 лютого
Повітряні сили знищили черговий російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50
Повітряні сили збили російський літак А-50, США запровадили масштабний пакет санкцій проти Росії, прем'єр-міністр Денис Шмигаль прибув на українсько-польський кордон. «Главком» склав добірку новин 23 лютого, щоб ви були в курсі головних подій:
Повітряні сили збили літак А-50
Повітряні сили збили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Як повідомляли моніторингові канали, А-50 завершив роботу в Азовському морі о 19:05, після чого виконував переліт на Ахтубінськ. Згодом вони додали, що літак впав у населеному пункті Трудова Арменія Краснодарського краю РФ.
Раніше у соцмережі з'явилися кадри з вибухами нібито у Краснодарському краї РФ. Зокрема російські пропагандисти вже почалися жалітися на збиття А-50. «Знову А-50, знову той самий район. Противник знову ні до чого. Пуски були з району Маріуполя», – йдеться в повідомленні.
США ввели найбільший пакет антиросійських санкцій за час війни
Сполучені Штати Америки сьогодні, 23 лютого, запровадили масштабний пакет санкцій проти Росії за її військову агресію в Україні. Під обмеження потрапили сотні юридичних осіб. Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запроваджує санкції щодо майже 300 фізичних та юридичних осіб.
«Разом із діями Державного департаменту США це найбільша кількість санкцій, запроваджених з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну», – йдеться в заяві.
Також США запровадили санкції щодо тих, хто бере участь у підтримці майбутніх джерел доходів від енергетики в Росії, підтримці спроможності РФ вести агресивну війну, а також сприянні ухиленню від санкцій та їх обходу.
Шмигаль з міністрами приїхав до українсько-польського кордону
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом з групою міністрів прибув на українсько-польський кордон для зустрічі з польськими посадовцями. Однак вона так і не відбулася.
Зокрема, на кордні мали відбутися переговори між українською та польською владою щодо протестів польських фермерів, які заблокували пункти пропуску. «Місяць тому ми погоджувалися, що блокування кордону шкодить нашим країнам і що важливо не допустити подібних інцидентів. Пройшов місяць, і ми знову повернулися в цю точку. Тільки тепер ми бачимо відверті провокації», – написав Шмигаль.
Україна та Данія підписали безпекову угоду
Сьогодні, 23 лютого президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністер Данії Метте Фредеріксен у Львові підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.
Данія продовжуватиме надавати підтримку Україні протягом десяти років строку дії цієї угоди. У 2024 році військова підтримка Данії становитиме щонайменше 1,8 млрд євро. Крім того, Данський Фонд на підтримку України виділив 8,5 млрд євро на поточну допомоги нашої держави у 2023-2028 роках.
Уряд ухвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня
Кабінет міністрів ухвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня 2024 року. Виплати будуть підвищені для 10 мільйонів українців. «Пенсії буде підвищено майже на 8%. Середній розмір підвищення складе 322 грн, а середня пенсія зросте до 5 717 грн», – сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
Шмигаль пояснив, що розмір підвищення вираховується на основі інфляції та зростання середньої зарплати в Україні. За його словами, індексація торкнеться більше 10 млн громадян: 9,5 млн цивільних пенсіонерів, майже 600 тис. пенсіонерів силових відомств, майже 100 тис. чорнобильців.
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