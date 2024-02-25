Головна Новини
search button user button menu button

Атака «Шахедів», перемога Трампа на праймеріз у Південній Кароліні: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Атака «Шахедів», перемога Трампа на праймеріз у Південній Кароліні: головне за ніч
Трамп переміг на праймеріз від Республіканської партії в Південній Кароліні
фото: Reuters

Уночі безпілотники рухалися різними областями, змінюючи траєкторію руху

У ніч на 25 лютого окупанти атакували Україну безпілотниками. Дональд Трамп переміг на праймеріз від Республіканської партії в Південній Кароліні. США із союзниками завдали нових ударів по обʼєктах хуситів у Ємені.

Вибухи на Хмельниччині

Зранку 25 лютого в Хмельницькій області щонайменше тричі було чути звуки вибухів. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільного».

Уперше вибухи пролунали близько 5:08, а повторні – о 5:23. Згодом кореспонденти повідомили про ще одну серію вибухів.

Перед цим повітряні сили повідомляли про групу «шахедів» у напрямку Хмельницького.

Робота ППО на Київщині

Уранці 25 лютого у Київській області працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомляла Київська ОВА.

«Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО», – йдеться в повідомленні.

У суботу ввечері було зафіксовано рух ворожих безпілотників, які вночі рухалися різними областями, змінюючи траєкторію руху.

Перемога Трампа на праймеріз у Південній Кароліні

Колишній президент США Дональд Трамп переміг на праймеріз від Республіканської партії в Південній Кароліні, обійшовши свою конкурентку Ніккі Гейлі в її рідному штаті. Загальний реванш на виборах між Трампом і президентом Джо Байденом стає дедалі неминучішим.

Наразі Дональд Трамп переміг у всіх змаганнях, де розглядалися кандидатури республіканських делегатів: в Айові, Нью-Гемпширі, Неваді та на Віргінських островах США.

Гейлі пообіцяла не покидати президентські перегони принаймні до праймеріз 5 березня, відомому як «супервівторок», де розіграється найбільша кількість делегатів.

Трамп вийшов на сцену в столиці штату незабаром після оголошення перемоги та заявив, що ніколи не бачив Республіканську партію такою єдиною, як тепер.

Окупанти захопили Ласточкине

Російські окупанти захопили село Ласточкине, розташоване поблизу Авдіївки. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

За їхніми даними, російські загарбники окупували Ласточкине та продовжують тиснути на Сєверне та Орлівку.

Водночас Генштаб Збройних сил України наразі не коментував ситуацію.

У вечірньому зведенні Генерального штабу 24 лютого лише зазначалося, що на Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське Донецької області.

Кулеба прокоментував блокаду кордону

Нинішня ситуація на кордоні з Польщею дуже складна, і дуже проста водночас. Складна вона, за словами міністра, бо відповідальність за проблеми європейських фермерів намагаються скинути на Україну. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Голосу Америки.

Дмитро Кулеба наголосив, що урядам відповідних країн потрібно передусім «чесно говорити зі своїми фермерами, що проблема набагато ширша і не треба все звалювати на Україну».

«Ми не є, не були й не будемо якимось цапом-відбувайлом, який терпітиме всі ці безпідставні нападки. І де треба, будемо діяти жорстко, і нехай потім не ображаються, що ми проявили характер. Ми будемо жорстко захищати свої економічні інтереси. Це складна частина», – запевнив очільник МЗС.

Водночас, «проста частина» полягає у тому, що уряди Польщі та України працюють над розв'язанням проблеми, бо цей конфлікт нікому не потрібен. І є щире бажання уникати будь-яких загострень.

США із союзниками завдали ударів по обʼєктах хуситів у Ємені

24 лютого військові США та Великої Британії за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади, Данії, Нідерландів і Нової Зеландії завдали нових авіаударів по цілях у контрольованих хуситами районах Ємену. Про це йдеться у спільній заяві країн, яку опублікувала пресслужба Пентагону.

Зазначається, що сили коаліції завдали ударів по вдарили по 18 об’єктах хуситів у восьми місцях Ємену. Йдеться про підземні склади зброї, ракетні бази, комплекси БпЛА, систем ППО, радарів і гелікоптер.

«Ці високоточні удари спрямовані на те, щоб погіршити можливості, які хусити використовують, щоб загрожувати світовій торгівлі, військовим суднам і життю невинних моряків на одному з найбільш найважливіших водних шляхів світу», – йдеться у заяві.

Теги: конфлікт Дональд Трамп президент міністр Генштаб реванш партії військові гелікоптер Дмитро Кулеба перемога 24 лютого окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після тривалої реабілітації Дмитро Сидорук спробував себе у спорті, де здобув численні нагороди
Реанімація, понад 10 операцій і знову війна. Згадаймо призера Ігор нескорених Дмитра Сидорука
26 сiчня, 09:00
На місці влучання в Баштанському районі виникла пожежа
«Шахеди» влучили у склади на Миколаївщині, є постраждалий (фото)
31 сiчня, 08:08
Страйкарі збираються провести величезну акцію протесту у центрі столиці Фінляндії
Не працює вся країна: у Фінляндії розпочався масштабний страйк проти рішень влади
1 лютого, 10:10
Юрій Галкін проживав у Покровську
Захисника, який два роки був у російському полоні, збила машина
9 лютого, 17:56
Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва виступає на відкритті 37-ї чергової сесії Асамблеї Африканського Союзу в штаб-квартирі Африканського Союзу в Аддіс-Абебі, Ефіопія, 17 лютого 2024 року
Вбивство Навального. Президент Бразилії став «адвокатом» Путіна
18 лютого, 22:15
ЗСУ можуть зупинити наступ РФ на захід від Авдіївки: аналіз ISW
ЗСУ можуть зупинити наступ РФ на захід від Авдіївки: аналіз ISW
19 лютого, 05:22
Аналітики DeepState наголошують на проблемах із облаштуванням інженерно-фортифікаційних споруд
Росіяни прориваються на Часів Яр (карта)
10 лютого, 14:16
Ситуація на фронті є напруженою
NYT назвав п’ять напрямків фронту, де РФ намагається прорвати оборону
18 лютого, 20:28
Велика Британія виділяє близько $310 млн на закупівлю і виробництво артилерійських снарядів для України
Британія у роковини вторгнення РФ оголосила про пакет боєприпасів для України
Вчора, 07:58

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Стало відомо, хто стоїть за атакою на один із найбільших металургійних комбінатів РФ
22K
Четверо бійців 65-ї бригади розбили два відділення окупантів
16K
Прем'єр-міністерка Італії зробила подарунок улюбленому українському гурту
12K
Розстріл українських полонених в Авдіївці. Лубінець розкрив подробиці
7032
Українці зіштовхуються з невизначеним майбутнім по всій Європі: результати опитування
6155
Прикордонники показали, як взяли перших полонених 24 лютого 2022 року

Новини

Атака «Шахедів», перемога Трампа на праймеріз у Південній Кароліні: головне за ніч
Сьогодні, 06:37
Невеликий дощ у низці областей: прогноз погоди на 25 лютого
Сьогодні, 05:20
День інженерно-авіаційної служби ЗСУ. Що відзначаємо 25 лютого
Сьогодні, 00:15
З початку повномасштабного вторгнення теплові електростанції ДТЕК були обстріляні 160 разів – Тімченко
Вчора, 17:52
Найбільший донор для ЗСУ – Рінат Ахметов: дослідження
Вчора, 16:12
У мережі з’явився інтерактивний Літопис оборони Маріуполя
Вчора, 15:18

Прес-релізи

Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
22 лютого, 11:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua