Атака «Шахедів», перемога Трампа на праймеріз у Південній Кароліні: головне за ніч

Трамп переміг на праймеріз від Республіканської партії в Південній Кароліні

Уночі безпілотники рухалися різними областями, змінюючи траєкторію руху

У ніч на 25 лютого окупанти атакували Україну безпілотниками. Дональд Трамп переміг на праймеріз від Республіканської партії в Південній Кароліні. США із союзниками завдали нових ударів по обʼєктах хуситів у Ємені.

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Вибухи на Хмельниччині

Зранку 25 лютого в Хмельницькій області щонайменше тричі було чути звуки вибухів. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільного».

Уперше вибухи пролунали близько 5:08, а повторні – о 5:23. Згодом кореспонденти повідомили про ще одну серію вибухів.

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Перед цим повітряні сили повідомляли про групу «шахедів» у напрямку Хмельницького.

Робота ППО на Київщині

Уранці 25 лютого у Київській області працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомляла Київська ОВА.

«Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО», – йдеться в повідомленні.

У суботу ввечері було зафіксовано рух ворожих безпілотників, які вночі рухалися різними областями, змінюючи траєкторію руху.

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Перемога Трампа на праймеріз у Південній Кароліні

Колишній президент США Дональд Трамп переміг на праймеріз від Республіканської партії в Південній Кароліні, обійшовши свою конкурентку Ніккі Гейлі в її рідному штаті. Загальний реванш на виборах між Трампом і президентом Джо Байденом стає дедалі неминучішим.

Наразі Дональд Трамп переміг у всіх змаганнях, де розглядалися кандидатури республіканських делегатів: в Айові, Нью-Гемпширі, Неваді та на Віргінських островах США.

Гейлі пообіцяла не покидати президентські перегони принаймні до праймеріз 5 березня, відомому як «супервівторок», де розіграється найбільша кількість делегатів.

Трамп вийшов на сцену в столиці штату незабаром після оголошення перемоги та заявив, що ніколи не бачив Республіканську партію такою єдиною, як тепер.

Окупанти захопили Ласточкине

Російські окупанти захопили село Ласточкине, розташоване поблизу Авдіївки. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

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За їхніми даними, російські загарбники окупували Ласточкине та продовжують тиснути на Сєверне та Орлівку.

Водночас Генштаб Збройних сил України наразі не коментував ситуацію.

У вечірньому зведенні Генерального штабу 24 лютого лише зазначалося, що на Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське Донецької області.

Кулеба прокоментував блокаду кордону

Нинішня ситуація на кордоні з Польщею дуже складна, і дуже проста водночас. Складна вона, за словами міністра, бо відповідальність за проблеми європейських фермерів намагаються скинути на Україну. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Голосу Америки.

Дмитро Кулеба наголосив, що урядам відповідних країн потрібно передусім «чесно говорити зі своїми фермерами, що проблема набагато ширша і не треба все звалювати на Україну».

«Ми не є, не були й не будемо якимось цапом-відбувайлом, який терпітиме всі ці безпідставні нападки. І де треба, будемо діяти жорстко, і нехай потім не ображаються, що ми проявили характер. Ми будемо жорстко захищати свої економічні інтереси. Це складна частина», – запевнив очільник МЗС.

Водночас, «проста частина» полягає у тому, що уряди Польщі та України працюють над розв'язанням проблеми, бо цей конфлікт нікому не потрібен. І є щире бажання уникати будь-яких загострень.

США із союзниками завдали ударів по обʼєктах хуситів у Ємені

24 лютого військові США та Великої Британії за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади, Данії, Нідерландів і Нової Зеландії завдали нових авіаударів по цілях у контрольованих хуситами районах Ємену. Про це йдеться у спільній заяві країн, яку опублікувала пресслужба Пентагону.

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Зазначається, що сили коаліції завдали ударів по вдарили по 18 об’єктах хуситів у восьми місцях Ємену. Йдеться про підземні склади зброї, ракетні бази, комплекси БпЛА, систем ППО, радарів і гелікоптер.

«Ці високоточні удари спрямовані на те, щоб погіршити можливості, які хусити використовують, щоб загрожувати світовій торгівлі, військовим суднам і життю невинних моряків на одному з найбільш найважливіших водних шляхів світу», – йдеться у заяві.