Хмельницька область отримала нового керівника

Хмельницька область залишалася без начальника ОВА майже рік

Кабінет Міністрів 16 лютого погодив призначення Сергія Тюріна головою Хмельницької обласної військової адміністрації. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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До цього Тюрін був першим заступником начальника голови Хмельницької ОВА. Він також тимчасово виконував обов'язки керівника адміністрації з моменту звільнення його попередника Сергія Гамалія у березні 2023 року.

Хмельницька область залишалася без начальника ОВА майже рік.

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За інформацією аналітичної системи YouControl, Сергій Тюрін був одним із засновників київської ТОВ «Юридична фірма С.Т. ПАРТНЕРС», яка була заснована у 2018 році і займається консультуванням з питань комерційної діяльності й керування. Також Тюрін з 2018 року є засновником і керівником київського адвокатського об’єднання «С.Т. Партнерс».

Також Сергій Тюрін є успішним київським адвокатом, який спеціалізується у сферах судової практики, вирішення корпоративних спорів, захисту керівників та власників бізнесу від кримінальних переслідувань.

Як відомо, 15 березня 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Сергія Гамалія з посади очільника Хмельницької обласної військової адміністрації.

До слова, Першотравневий районний суд Чернівців закрив справу щодо ексголови Хмельницької ОВА Сергія Гамалія, якого патрульні підозрювали у керуванні автомобілем в стані алкогольного сп’яніння.