Популярність Ріші Сунака серед британців впала до рекордно низького рівня

Ріші Сунак «скотився» до найгіршого за всю історію рейтингу на тлі суперечок щодо політики уряду і висилки мігрантів до Руанди

Рівень підтримки британського прем'єр-міністра Ріші Сунака опустився до рекордно низького рівня на тлі постійних суперечок, з приводу схвалення Палатою громад законопроєкту про висилку мігрантів до Руанди. Про це свідчить опитування YouGov.

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За даними опитування, опублікованими в середу, позитивно діяльність Сунака оцінює всього 21% респондентів, тоді як 70% відгукуються про його роботу негативно. 9%, що залишилися, не змогли відповісти на запитання. Таким чином його «рейтинг сприятливості», який є різницею між позитивними та негативними оцінками, становить -49 – рекордно низький для Сунака і близький до того, за якого колишній прем'єр-міністр Борис Джонсон пішов у відставку (-46).

«Рейтинг сприятливості» Консервативні партії також склали -49 завдяки 20% опитаних, які позитивно висловилися про діяльність партії, та 69%, які висловилися негативно (решті важко відповісти).

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При цьому Лейбористська партія та її лідер Кір Стармер, рейтинг яких також трохи знизився, все ж таки показують вищі результати, ніж правляча партія. «Рейтинг сприятливості» Стармера становить -22 (32% ставляться позитивно, 54% – негативно), а рейтинг партії – -14 (37% – позитивно, 51% – негативно).

Таким чином, ніхто з політиків і партій, що фігурували в опитуванні, не отримав однозначно позитивного рейтингу сприятливості.

Чергове падіння популярності Сунака та його партії пов'язують із законопроектом про висилку нелегальних іммігрантів до Руанди, який у вівторок підтримала у другому читанні Палата громад Великої Британії. Документ визнає та закріпить у законодавстві країни, що Руанда є безпечною країною для відправлення туди осіб, які шукають притулку на британській території. Після цього припиниться скасування рейсів до Руанди з юридичних причин.

У листопаді Верховний суд Британії ухвалив, що план британського уряду відправити деяких нелегальних мігрантів до Руанди є незаконним. Судді зазначили, що Руанда не є безпечною для біженців країною, тому відправлення туди нелегалів із країни неможливе та незаконне.

Нагадаємо, міністр Великої Британії у справах міграції Роберт Дженрік не погодився із міграційною ініціативою прем'єра Ріші Сунака. Британський міністр імміграції достроково склав свої повноваження через рішучу незгоду із міграційною політикою уряду та суперечки із прем'єром Сполученого королівства щодо переселення мігрантів до африканської країни Руанда. Пізніше Дженрік сам підтвердив інформацію про відставку. Він обґрунтував своє рішення тим, що законопроєкт про запуск урядової програми переселення «зайшов достатньо далеко».