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Збиття двох російських літаків, смерть пілота Кузьмінова в Іспанії. Головне за 19 лютого

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Збиття двох російських літаків, смерть пілота Кузьмінова в Іспанії. Головне за 19 лютого
фото з відкритих джерел

Російського пілота Максима Кузьмінова, який влітку 2023 року під час української операції перегнав російський гелікоптер Мі-8, знайдено мертвим

ЗСУ збили два літаки окупантів, в Іспанії знайдено мертвим пілота РФ, який перегнав в Україну вертоліт Мі-8, правоохоронці викрили на хабарі заступника голови Запорізької облради. «Главком» склав добірку новин 19 лютого, щоб ви були в курсі головних подій:

ЗСУ збили два літаки окупантів

Сьогодні зранку, 19 лютого українські захисники збили два російські літаки – один винищувач-бомбардувальник Су-34 і один винищувач Су-35С.

Зокрема, 17 лютого українські захисники збили одразу три російські літаки – два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35, а 18 лютого воїни повітряного командування «Схід» «приземлили» винищувач-бомбардувальник Су-34.

Загальні авіаційні втрати ворога на 19 лютого 2024 року складають 336 літаків та 325 гелікоптерів.

Правоохоронці викрили на хабарі заступника голови Запорізької облради

Служба безпеки спільно з Національним антикорупційним бюро ліквідували масштабну корупційну схему до якої причетне керівництво Запорізької обласної ради. Зокрема, за інформацією правоохоронців у результаті комплексних заходів на передачі хабаря викрито заступника голови облради, його помічника і місцевого депутата.

За даними слідства, посадовці намагалися підкупити директора обласного медичного закладу.

В Іспанії знайдено мертвим пілота РФ, який перегнав в Україну вертоліт Мі-8

Російського пілота Максима Кузьмінова, який влітку 2023 року під час операції Головного управління розвідки Міноборони перегнав гелікоптер Мі-8 армії РФ на територію України, знайшли мертвим в Іспанії.

Як повідомляють іспанські видання, труп Кузьмінова було виявлено у котеджному селищі сусідом минулого вівторка, 13 лютого, близько п'ятої години вечора у місті Ла-Вільяхойоса в провінції Аліканте.

Незабаром після цього слідчі дізналися про згорілу машину в сусідньому місті Ель-Кампельо, куди, можливо, втік імовірний вбивця.

За даними журналістів, у Кузьмінова вистрілили 12 разів, а потім переїхали машиною. Також вони повідомляють, що у російського льотчика останнім часом були проблеми з алкоголем та наркотиками.

США можуть надати Україні далекобійні балістичні ракети

За словами двох американських чиновників адміністрація Байдена працює над наданням Україні нових потужних балістичних ракет великої дальності.

Видання nbcnews зазначає, що в разі схвалення Конгресом збільшення фінансування для України, США можуть включити Atacms великої дальності в один із перших пакетів військової допомоги. США також мають боєприпаси та артилерію, які готові негайно відправити в Україну, якщо фінансування буде схвалено.

Терміни передачі Atacms з моменту ухвалення рішення можуть бути визначені в лічені години. Чиновники не виключили, що вони можуть попросити союзників надати Україні ракети та поповнити запаси цієї зброї.

Стало відомо, яка країна наступною може підписати безпекову угоду з Україною

Італія та Україна можуть підписати угоду щодо гарантій безпеки вже найближчим часом. Джерела видання Formiche зазначають, що залишилося погодити останні деталі щодо такої угоди.

Таким чином Італія, слідом за Великою Британією, Францією та Німеччиною, підпише з Україною довгострокову угоду про безпеку. Водночас дипломатичні джерела не розголошують можливих дат підписання угоди.

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Теги: ЗСУ війна літак Запорізька область пілот

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