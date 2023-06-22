Держдеп США зробив заяву щодо подальшої взаємодії з Китаєм

Державний департамент США визнає, що у відносинах з Китаєм існують розбіжності

Держдеп планує й надалі взаємодіяти з Китаєм після заяви Байдена про диктатора Сі Цзіньпіна

Державний департамент США визнає наявність розбіжностей у відносинах з Китаєм, але висловлює надію на подальшу співпрацю та продовження переговорів навіть після різких висловлювань президента Байдена в адрес Сі Цзіньпіна. З відповідною заявою виступив у середу під час брифінгу заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател.

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«Ні для кого не є сюрпризом, що ми, звісно, маємо розбіжності та речі, з якими не погоджуємося, і президент (Байден – ред.) вважає, що дипломатичні зусилля, в тому числі нещодавня поїздка держсекретаря (до Пекіна – ред.), є відповідальним способом врегулювати напруженість», - зауважив представник Держдепу.

У відповідь на запитання, чи вплинуть останні коментарі президента Байдена на заплановані візити адміністрації США до Китаю, Пател зазначив, що Вашингтон очікує подальшої взаємодії «у належний час, коли настане відповідний момент».

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Як повідомлялося, президент США Джо Байден через день після візиту держсекретаря Ентоні Блінкена до Китаю назвав лідера КНР Сі Цзіньпіна диктатором, який начебто не знав, що китайський розвідувальний аеростат «збився з курсу» і опинився у повітряному просторі Штатів у лютому 2023 року.

Зокрема у Росії зненацька вирішили прокоментувати цю ситуацію. У Кремлі вважають заяви Байдена «дуже суперечливим проявом зовнішньої політики США»

У Китаї ж заявили, що Байден здійснив «публічну політичну провокацію», назвавши китайського лідера Сі Цзіньпіна диктатором.

До слова, Байден хоче особисто зустрітися з Сі. Це може відбутися восени.