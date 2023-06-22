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Держдеп США зробив заяву щодо подальшої взаємодії з Китаєм

Діана Гасюк
glavcom.ua
Держдеп США зробив заяву щодо подальшої взаємодії з Китаєм
Державний департамент США визнає, що у відносинах з Китаєм існують розбіжності
фото з відкритих джерел

Держдеп планує й надалі взаємодіяти з Китаєм після заяви Байдена про диктатора Сі Цзіньпіна

Державний департамент США визнає наявність розбіжностей у відносинах з Китаєм, але висловлює надію на подальшу співпрацю та продовження переговорів навіть після різких висловлювань президента Байдена в адрес Сі Цзіньпіна. З відповідною заявою виступив у середу під час брифінгу заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател.

«Ні для кого не є сюрпризом, що ми, звісно, маємо розбіжності та речі, з якими не погоджуємося, і президент (Байден – ред.) вважає, що дипломатичні зусилля, в тому числі нещодавня поїздка держсекретаря (до Пекіна – ред.), є відповідальним способом врегулювати напруженість», - зауважив представник Держдепу.

У відповідь на запитання, чи вплинуть останні коментарі президента Байдена на заплановані візити адміністрації США до Китаю, Пател зазначив, що Вашингтон очікує подальшої взаємодії «у належний час, коли настане відповідний момент».

Як повідомлялося, президент США Джо Байден через день після візиту держсекретаря Ентоні Блінкена до Китаю назвав лідера КНР Сі Цзіньпіна диктатором, який начебто не знав, що китайський розвідувальний аеростат «збився з курсу» і опинився у повітряному просторі Штатів у лютому 2023 року. 

Зокрема у Росії зненацька вирішили прокоментувати цю ситуацію. У Кремлі вважають заяви Байдена «дуже суперечливим проявом зовнішньої політики США»

У Китаї ж заявили, що Байден здійснив «публічну політичну провокацію», назвавши китайського лідера Сі Цзіньпіна диктатором.

До слова, Байден хоче особисто зустрітися з Сі. Це може відбутися восени.

Теги: президент Вашингтон Ентоні Блінкен Сі Цзіньпін

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