Байден назвав Сі Цзіньпіна диктатором. Китай відреагував

МЗС Китаю назвало слова Байдена «абсурдними і вкрай безвідповідальними»

Президент США Джо Байден здійснив «публічну політичну провокацію», назвавши китайського лідера Сі Цзіньпіна диктатором. Таку заяву зробили в Пекіні, передає Bloomberg.

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Речниця міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін на брифінгу назвала слова Байдена «абсурдними і вкрай безвідповідальними».

«Це суперечить основним фактам і дипломатичним протоколам, серйозно порушує політичну гідність Китаю і є публічною політичною провокацією. Китай висловлює своє рішуче невдоволення і незгоду», – додала вона.

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Як повідомлялося, що президент США Джо Байден через день після візиту держсекретаря Ентоні Блінкена до Китаю назвав лідера КНР Сі Цзіньпіна диктатором, який начебто не знав, що китайський розвідувальний аеростат «збився з курсу» і опинився у повітряному просторі Штатів у лютому 2023 року.

Крім того, Байден хоче особисто зустрітися з Сі. Це може відбутися восени.