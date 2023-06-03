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Шольц посперечався з хейтерами через війну в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Шольц посперечався з хейтерами через війну в Україні
Шольц різко відповів критикам
фото з відкритих джерел

Канцлер дав зрозуміти, що через загарбницьку війну Росії немає іншого шляху, як підтримувати Україну зброєю

На зборах Соціал-демократичної партії Німеччини, що відбулися у п’ятницю, канцлера Олафа Шольца атакували хейтери. Вони кричали, що він – «розпалювач війни» та закликали до «світу без зброї». На це Шольц дав жорстку відповідь.

«По-перше, це Путін – розпалювач війни. Він вторгся в Україну з 200 тис. солдатами… Коли ви вигукуєте «Світ без зброї», Путін завдає масових ударів танками та ракетами по Україні».

Тож, на думку Шольца, крикуни мали б звинувачувати Путіна, «якби в них була б хоч крихта розуму», цитує канцлера німецьке видання Focus online.

Канцлер дав зрозуміти, що через загарбницьку війну Росії немає іншого шляху, як підтримувати Україну зброєю.

«Путін хоче знищити Україну. Президент Росії вбив багатьох громадян, зокрема дітей і людей похилого віку. Це вбивство», – наголосив Шольц.

Раніше Берлін заявив, що Київ має право бити по території РФ

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц телефоном обговорили подальше посилення оборонних можливостей України та скоординували позиції перед майбутніми міжнародними заходами.

Також міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що бачить можливість отримання з Німеччини винищувачів Eurofighter Typhoon.

До слова, у РФ вирішили вислати з країни сотні німецьких дипломатів та педагогів. У МЗС Німеччини розкритикували таке рішення, назвавши майбутні висилки «необґрунтованими» та «незрозумілими».

Теги: путін вбивство партії президент Берлін

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