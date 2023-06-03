Шольц посперечався з хейтерами через війну в Україні

Канцлер дав зрозуміти, що через загарбницьку війну Росії немає іншого шляху, як підтримувати Україну зброєю

На зборах Соціал-демократичної партії Німеччини, що відбулися у п’ятницю, канцлера Олафа Шольца атакували хейтери. Вони кричали, що він – «розпалювач війни» та закликали до «світу без зброї». На це Шольц дав жорстку відповідь.

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«По-перше, це Путін – розпалювач війни. Він вторгся в Україну з 200 тис. солдатами… Коли ви вигукуєте «Світ без зброї», Путін завдає масових ударів танками та ракетами по Україні».

Тож, на думку Шольца, крикуни мали б звинувачувати Путіна, «якби в них була б хоч крихта розуму», цитує канцлера німецьке видання Focus online.

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Канцлер дав зрозуміти, що через загарбницьку війну Росії немає іншого шляху, як підтримувати Україну зброєю.

«Путін хоче знищити Україну. Президент Росії вбив багатьох громадян, зокрема дітей і людей похилого віку. Це вбивство», – наголосив Шольц.

Раніше Берлін заявив, що Київ має право бити по території РФ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц телефоном обговорили подальше посилення оборонних можливостей України та скоординували позиції перед майбутніми міжнародними заходами.

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Також міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що бачить можливість отримання з Німеччини винищувачів Eurofighter Typhoon.

До слова, у РФ вирішили вислати з країни сотні німецьких дипломатів та педагогів. У МЗС Німеччини розкритикували таке рішення, назвавши майбутні висилки «необґрунтованими» та «незрозумілими».