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Держсекретар США анонсував дуже потужний пакет допомоги для України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Держсекретар США анонсував дуже потужний пакет допомоги для України
Глави держав та урядів країн НАТО обговорюватимуть, зокрема, способи посилення співпраці альянсу з Україною
фото ілюстративне

Саміт НАТО відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі

Держсекретар США Ентоні Блінкен очікує, що лідери країн-членів НАТО на саміті у Вільнюсі оголосять про значну допомогу Україні. Про це він сказав на пресконференції в Осло.

«У Вільнюсі, де лідери зустрінуться на саміті, ми і наші українські друзі можемо очікувати дуже потужного пакету політичної та практичної допомоги», – зазначив він.

Блінкен повідомив, що глави держав та урядів країн НАТО обговорюватимуть, зокрема, способи посилення співпраці альянсу з Україною. Та додав, що очікує на цьому саміті й обговорення питання про членство України в Північноатлантичному альянсі. 

Саміт НАТО відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.

До слова, триває 463-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія, зазнаючи великих втрат, продовжує вести загарбницьку війну, застосовує тактику терору, намагаючись залякати населення України, завдає ударів, здійснює обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів.

Вчора США оголосили новий пакет військової допомоги на 300 млн дол.

Теги: США війна Україна Ентоні Блінкен

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