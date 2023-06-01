Держсекретар США анонсував дуже потужний пакет допомоги для України

Саміт НАТО відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі

Держсекретар США Ентоні Блінкен очікує, що лідери країн-членів НАТО на саміті у Вільнюсі оголосять про значну допомогу Україні. Про це він сказав на пресконференції в Осло.

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«У Вільнюсі, де лідери зустрінуться на саміті, ми і наші українські друзі можемо очікувати дуже потужного пакету політичної та практичної допомоги», – зазначив він.

Блінкен повідомив, що глави держав та урядів країн НАТО обговорюватимуть, зокрема, способи посилення співпраці альянсу з Україною. Та додав, що очікує на цьому саміті й обговорення питання про членство України в Північноатлантичному альянсі.

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Саміт НАТО відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.

До слова, триває 463-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія, зазнаючи великих втрат, продовжує вести загарбницьку війну, застосовує тактику терору, намагаючись залякати населення України, завдає ударів, здійснює обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів.

Вчора США оголосили новий пакет військової допомоги на 300 млн дол.