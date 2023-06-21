У Кремлі вважають заяви Байдена «дуже суперечливим проявом зовнішньої політики США»

У Росії зненацька вирішили прокоментувати ситуацію, у якій президент США Джо Байден назвав лідера Китаю Сі Цзіньпіна диктатором. Про це передають росЗМІ.

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У Кремлі вважають заяви Байдена «дуже суперечливим проявом зовнішньої політики США»

«Це їхня справа. Ми маємо свої погані відносини зі США і свої дуже хороші відносини з КНР», – заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

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Як повідомлялося, що президент США Джо Байден через день після візиту держсекретаря Ентоні Блінкена до Китаю назвав лідера КНР Сі Цзіньпіна диктатором, який начебто не знав, що китайський розвідувальний аеростат «збився з курсу» і опинився у повітряному просторі Штатів у лютому 2023 року.

У Китаї ж заявили, що Байден здійснив «публічну політичну провокацію», назвавши китайського лідера Сі Цзіньпіна диктатором.

Крім того, Байден хоче особисто зустрітися з Сі. Це може відбутися восени.