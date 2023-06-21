Головна Світ Політика
search button user button menu button

Байден назвав Сі Цзіньпіна диктатором. Кремль вставив свої п'ять копійок

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Байден назвав Сі Цзіньпіна диктатором. Кремль вставив свої п'ять копійок
Лідер Китаю Сі Цзіньпін та президент США Джо Байден
фото з відкритих джерел

У Кремлі вважають заяви Байдена «дуже суперечливим проявом зовнішньої політики США»

У Росії зненацька вирішили прокоментувати ситуацію, у якій президент США Джо Байден назвав лідера Китаю Сі Цзіньпіна диктатором. Про це передають росЗМІ.

У Кремлі вважають заяви Байдена «дуже суперечливим проявом зовнішньої політики США»

«Це їхня справа. Ми маємо свої погані відносини зі США і свої дуже хороші відносини з КНР», – заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

Як повідомлялося, що президент США Джо Байден через день після візиту держсекретаря Ентоні Блінкена до Китаю назвав лідера КНР Сі Цзіньпіна диктатором, який начебто не знав, що китайський розвідувальний аеростат «збився з курсу» і опинився у повітряному просторі Штатів у лютому 2023 року.

У Китаї ж заявили, що Байден здійснив «публічну політичну провокацію», назвавши китайського лідера Сі Цзіньпіна диктатором.

Крім того, Байден хоче особисто зустрітися з Сі. Це може відбутися восени.

Читайте також: Сі Цзіньпін дав Блінкену одну обіцянку щодо Росії – CNN
Теги: росія США Китай Джозеф Байден Сі Цзіньпін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лідер Китаю Сі Цзіньпін та президент США Джо Байден
Байден назвав Сі Цзіньпіна диктатором. Китай відреагував
Сьогодні, 12:19
Китайські ЗМІ не відкидають можливості зустрічі перших осіб КНР та США
Сі Цзіньпін їде до Байдена: стала відома можлива дата
Сьогодні, 10:19
Лідер Китаю Сі Цзіньпін та президент США Джо Байден
Байден назвав Сі Цзіньпіна диктатором
Сьогодні, 08:44

Політика

Байден назвав Сі Цзіньпіна диктатором. Кремль вставив свої п'ять копійок
Байден назвав Сі Цзіньпіна диктатором. Кремль вставив свої п'ять копійок
Чому Шойгу переймається долею Криму: Гіркін дав відповідь
Чому Шойгу переймається долею Криму: Гіркін дав відповідь
Зеленський назвав п'ять напрямків для створення основи для миру
Зеленський назвав п'ять напрямків для створення основи для миру
Байден назвав Сі Цзіньпіна диктатором. Китай відреагував
Байден назвав Сі Цзіньпіна диктатором. Китай відреагував
У Лондоні стартувала конференція з відновлення України
У Лондоні стартувала конференція з відновлення України
Британія оголосила великий пакет фінансової допомоги для України
Британія оголосила великий пакет фінансової допомоги для України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
318K
«Такі ігрища небезпечні». Ексміністр оборони зробив зауваження Зеленському
36K
Угорщина заявила, що звільнила українських полонених. Розвідка відреагувала
35K
На Хмельниччині пролунали вибухи
30K
Каховська ГЕС, чи є шанс на відновлення? Академік Ландау пояснює наслідки найбільшої техногенної катастрофи XXI століття
30K
Катастрофа на ГЕС: Буданов розповів, який наказ окупанти отримали перед підривом
23K
Кремль вигадав, де брати нове «гарматне м'ясо» для війни

Новини

Зустріч Кулеби з Блінкеном, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч
Сьогодні, 07:52
Каховського водосховища практично не існує: з'явилися нові супутникові знімки
Сьогодні, 07:36
На чотирьох напрямках тривають важкі бої – Генштаб
Сьогодні, 06:52
Міноборони Росії змінило підхід щодо висвітлення контрнаступу ЗСУ – ISW
Сьогодні, 05:48
Негода в низці областей: синоптики дали прогноз погоди на 21 червня
Сьогодні, 04:45
У жіночій в'язниці Гондураса стався бунт: загинули десятки ув'язнених
Сьогодні, 03:02

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту