Держсекретар США поїде в Китай: стало відомо, чому візит відкладали

Державний секретар Ентоні Блінкен планує вирушити до Китаю наступного тижня

Наступного тижня державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Китай. Раніше його поїздку відклали через інцидент з кулею в повітряному просторі США. Про це повідомляє AP.

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За даними видання, державний секретар Ентоні Блінкен планує вирушити до Китаю наступного тижня, оскільки адміністрація Байдена намагається покращити зв’язки, які досягли нового мінімуму в лютому після того, як над повітряним простором США було збито китайську кулю спостереження.

Американські офіційні особи кажуть, що Блінкен планує бути в Пекіні вже 18 червня. Під час поїздки держсекретар планує зустрітись з міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганом і, можливо, президентом Сі Цзіньпіном.

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Американські чиновники повідомили про поїздку Блінкена на умовах анонімності, оскільки ні Державний департамент, ні міністерство закордонних справ Китаю ще не підтвердили поїздку.

Відносини між Китаєм та США

Візит, про який домовилися Сі Цзіньпін і президент Джо Байден минулого року на зустрічі на Балі, спочатку планувався на лютий, але був відкладений після інциденту з повітряною кулею. Пекін наполягає, що корабель був погодною кулею, яка збилася з курсу.

Відтоді були контакти між США та Китаєм були рідкісними, оскільки зросла напруга через поведінку Китаю в Південнокитайському морі, агресивні дії щодо Тайваню та підтримку війни Росії проти України.

Минулого тижня міністр оборони Китаю відхилив прохання міністра оборони США Ллойда Остіна про зустріч на полях симпозіуму з безпеки в Сінгапурі.

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Однак незабаром після відкладення своєї поїздки до Пекіна Блінкен зустрівся з головним дипломатом Китаю Ван І на Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині.