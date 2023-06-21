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Байден назвав Сі Цзіньпіна диктатором

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Байден назвав Сі Цзіньпіна диктатором
Лідер Китаю Сі Цзіньпін та президент США Джо Байден
фото з відкритих джерел

Очільник США висловив бажання особисто зустрітися із Сі у найближчі місяці

Президент США Джо Байден через день після візиту держсекретаря Ентоні Блінкена до Китаю назвав лідера КНР Сі Цзіньпіна диктатором, який начебто не знав, що китайський розвідувальний аеростат «збився з курсу» і опинився у повітряному просторі Штатів у лютому 2023 року. Про це передає Bloomberg.

«Причина, чому Сі Цзіньпін дуже засмутився через те, що я збив ту повітряну кулю з двома коробками, наповненими шпигунським обладнанням, полягає в тому, що він не знав, що воно там є. Я серйозно. Це дуже незручна ситуація для диктаторів, коли вони не знають, що відбувається», – сказав президент США.

За день до цього Байден заявив, що задоволений результатами поїздки Блінкена до Китаю. Він сказав, що держсекретар виконав «пекельну роботу».

Крім того, Байден висловив бажання особисто зустрітися із Сі у найближчі місяці.

Нагадаємо, що китайську кулю в повітряному просторі США виявили 2 лютого. Одне з місць, де її помітили, було над Монтаною. Там розташовані 150 шахт міжконтинентальних балістичних ракет. Тож практично одразу експерти та аналітики заговорили про шпигунську місію аеростату.

Згодом стало відомо, що збита в США китайська куля-шпигун була оснащена обладнанням для розвідки.

Як повідомлялося, нещодавно американський генерал Майк Мініхан розіслав командирам службовий лист, у якому закликав готуватися до війни з Китаєм у 2025 році.

Теги: США Джозеф Байден Китай Сі Цзіньпін

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