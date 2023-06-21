Сі Цзіньпін їде до Байдена: стала відома можлива дата
Президент США Байден та голова КНР Сі Цзіньпін можуть зустрітися уже восени
Візит американського державного секретаря Ентоні Блінкена до Пекіна може створити умови для майбутньої зустрічі глави Китаю Сі Цзіньпіна з президентом США Джо Байденом. Про це пише газета South China Morning Post (SCMP) із посиланням на експертів.
Ці намагання двох країн є ознакою потепління торговельних зв’язків. Пекін і Вашингтон сигналізують про взаємну прихильність щодо взаємодії на високому рівні, кажуть аналітики виадння.
Видання уточнило, що зустріч двох лідерів відбудеться восени. На думку експерта з американо-китайських відносин Китайської академії суспільних наук (CASS) Лу Сяна, згоду голови КНР Сі Цзіньпіна на бесіду з Блінкеном можна витлумачити як «мовчазну угоду» про зустріч глави КНР з американським президентом на саміті АТЕС, який пройде в Сан-Франциско у листопаді.
Експерт із американо-китайських відносин Китайської академії соціальних наук (CASS) Лу Сян, сказав, що зустріч Сі з Блінкеном може бути витлумачена як те, що обидві країни досягли «мовчазної згоди» щодо зустрічі Сі та Байдена на саміті АТЕС (Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво) у Сан-Франциско.
«Я думаю, що обидві сторони, можливо, досягли внутрішнього консенсусу щодо того, щоб двоє лідерів мали гладку та конструктивну зустріч у листопаді. І може бути навіть офіційний візит до Сполучених Штатів президента Сі. Якщо обидві сторони зможуть досягти прориву в конкретних питаннях протягом наступних чотирьох місяців, тоді ми зможемо мати більше оптимізму щодо китайсько-американських відносин», – додав Сян.
Професор міжнародних відносин Сичуаньського університету Пан Чжуньїн зазначив, що візит Блінкена, а також зустріч між головним дипломатом Китаю Ван І та радником з національної безпеки США Джейком Салліваном в Австрії минулого місяця частково стосувалися підготовки лідерів до зустрічі у листопаді.
«З точки зору дипломатії, якщо міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган відвідає США до саміту (АТЕС – «Главком»), сподіваюся, восени, шанси на зустріч Сі та Байдена будуть значно вищими», – підтвердив Пан.
Раніше держсекретар США вперше за п'ять років відвідав Китай. У Пекіні він пробув два дні та провів кілька зустрічей із високопоставленими китайськими чиновниками, зокрема зустрівся з міністром закордонних справ Китаю Цинь Ганом. Їхні переговори тривали понад п'ять годин у неділю. Блінкен на зустрічі із Сі Цзіньпіном у Пекіні зазначив, що США продовжать просувати своє бачення вільного й відкритого світу, та підтримують заснований на правилах міжнародний порядок. Держсекретар запросив китайських дипломатів до Вашингтона і вони домовилися запланувати такий візит на дату, що буде підходити обом сторонам.
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