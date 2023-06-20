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США незабаром оголосять новий пакет військової допомоги Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
США незабаром оголосять новий пакет військової допомоги Україні
Блінкен зазначив, США підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно
фото з відкритих джерел

США продовжать підтримувати Україну, зокрема за допомогою нового потужного пакета допомоги

Сполучені Штати Америки завтра, 21 червня, оголосять про новий пакет військової допомоги для України. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, пише Reuters.

У середу і четвер у Лондоні пройде конференція з відновлення України, на якій понад 1000 іноземних офіційних осіб з більш ніж 60 держав, а також керівники підприємств і глобальні інвестори обговорять, як допомогти країні відновитися.

«Президент Байден сказав, що ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно, і обидві наші країни глибоко прихильні до цього», – заявив Блінкен на пресконференції разом із міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі.

Політик додав, що США продовжать виконувати це зобов'язання, зокрема за допомогою нового потужного пакета допомоги, про який він зможе оголосити завтра.

Нагадаємо, у понеділок, 19 червня, держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з очільником Китаю Сі Цзіньпіном. Зустріч посадовців відбулася у Великій народній залі, де Сі часто приймає лідерів інших країн.

Блінкен зазначив, що США продовжать просувати своє бачення вільного й відкритого світу, та підтримують заснований на правилах міжнародний порядок. Держсекретар запросив китайських дипломатів до Вашингтона і вони домовилися запланувати такий візит на дату, що буде підходити обом сторонам.

До слова, поставки летального та нелетального військового обладнання західного виробництва все ще надходять до Росії, попри запровадження Заходом безпрецедентних санкцій у відповідь на вторгнення в Україну минулого року.

 

Теги: США Ентоні Блінкен допомога ЗСУ

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