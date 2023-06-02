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Китайські перевізники уникають авіапростору РФ від польотів до США – Reuters

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Китайські перевізники уникають авіапростору РФ від польотів до США – Reuters
Моніторингові портали показують, що китайські рейси, нещодавно схвалені Вашингтоном, не літають над Росією
фото з відкритих джерел

Авіакомпанії уникають польотів над російським повітряним простором під час рейсів до та зі Сполучених Штатів

Китайські авіакомпанії уникають польотів над російським повітряним простором під час рейсів до та зі Сполучених Штатів. Про це повідомляє Reuters.

Як відомо, у відповідь на заборону Вашингтону щодо російських польотів над США, Росія заборонила авіакомпаніям США та іншим іноземним перевізникам літати над своїм повітряним простором.

Тепер моніторингові портали показують, що й китайські рейси, нещодавно схвалені Вашингтоном, не літають над Росією. Водночас раніше схвалені рейси китайських авіакомпаній США все ще використовують російський повітряний простір.

Зазначається, що від травня Міністерство транспорту США заявило, що дозволить авіакомпаніям Китаю збільшити кількість пасажирських рейсів до США. Тепер їх має бути до 12 рейсів в обидва кінці щотижня. Це, зі свого боку, дорівнює кількості рейсів, дозволених Пекіном для американських перевізників.

Своєю чергою, у китайському посольстві у Вашингтоні відмовилися відповідати на питання, чи погодилися китайські перевізники уникати російського повітряного простору для нових рейсів.

«Прямі авіарейси необхідні для збільшення взаємних візитів між китайським і американським народами. Ми сподіваємося, що відновлення рейсів піде на користь потоку людей і торгівлі між двома країнами», – сказали в Китаї без згадки про російський повітряний простір.

Нагадаємо, Китайський винищувач виконав небезпечний маневр поблизу американського літака-розвідника над Південно-Китайським морем.

До слова, Китай відхилив прохання США про зустріч між керівниками оборонних відомств цих країн Ллойда Остіна та Лі Шанфу на щорічному форумі безпеки в Сінгапурі.

 

Теги: росія Китай авіаперевезення лоукостери США

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