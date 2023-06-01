У Байдена зростає жага перетнути «червоні лінії» Путіна – WP

На думку американських посадовців, небажання Путіна завдати удару по Заходу може пояснюватися погіршенням стану російської армії

Попри погрози, що постачання зброї Україні обернеться світовою війною, президент США Джо Байден продовжує кидати виклик російському диктатору Володимиру Путіну – ризикована стратегія, що приносить винагороду. Про це пише The Washington Post із посиланням на джерела в американському уряді.

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За словами американських чиновників, ключовою причиною ігнорування погроз Путіна є те, що російський диктатор не виконує обіцянки покарати Захід за надання зброї Україні. Його блеф переконує американських і європейських лідерів, що вони можуть продовжувати підтрмку українських збройних сил без серйозних наслідків.

Як зазначають джерела, управління ризиками ескалації залишається одним із найскладніших аспектів війни для Байдена і його зовнішньополітичних радників. Вирішуючи, яке нове озброєння надати Україні, вони зосереджуються на чотирьох ключових факторах:

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Чи потрібно це українцям?

Чи можуть вони цим користуватися?

Чи це є у США?

Якою буде відповідь Росії?

Відсутність відповіді від Росії вплинула на розрахунок ризиків держсекретаря Ентоні Блінкена, ключової довіреної особи Байдена, яка заохочувала адміністрацію та союзників США надавати більше підтримки Україні, зазначив один із чиновників Держдепа.

За даними джерела в Білому домі, як і Блінкен, радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван також вважає, що переваги від надання Україні потужнішої зброї переважають ризики ескалації, тож активно співпрацює з європейськими союзниками щодо надання Україні винищувачів F-16.

На переконання американських посадовців, небажання Путіна завдати удару по Заходу може пояснюватися погіршенням стану російської армії.

Нагадаємо, прем’єр Великої Британії Ріші Сунак наступного тижня проведе переговори із Джо Байденом у Вашингтоні: вони обговорять, зокрема, подальші постачання військової допомоги Україні.

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До слова, раніше Байден заявив, що Сполучені Штати все ще розглядають питання надання Україні далекобійних ракет Atacms.