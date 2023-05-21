Байден оголосив новий пакет допомоги Україні

Американський лідер анонсував новий пакет під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту G7

Новий пакет включає боєприпаси, артилерію та бронетехніку

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні, який включає додаткові боєприпаси, артилерію та броньовану техніку. Відповідну заяву зробив президент США Джо Байден, повідомляє Sky News.

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Американський лідер анонсував новий пакет під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту G7. Байден під час розмови заявив, що США роблять усе можливе для зміцнення оборони України для протистояння Росії.

Президент США заявив, що новий пакет включає боєприпаси, артилерію та бронетехніку

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Глава Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що вартість пакета $375 млн. За його словами, Україна отримає:

додаткові боєприпаси для HIMARS та артилерійські снаряди;

протитанкові керовані ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

мостові системи;

броньовані медичні машини;

вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;

тепловізійні системи;

запчастини та інше польове обладнання.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на саміті G7 вже зустрівся зі своїм американським колегою Джо Байденом.