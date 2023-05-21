Головна Світ Політика
search button user button menu button

Байден оголосив новий пакет допомоги Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Байден оголосив новий пакет допомоги Україні
Американський лідер анонсував новий пакет під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту G7
фото: news.sky.com

Новий пакет включає боєприпаси, артилерію та бронетехніку

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні, який включає додаткові боєприпаси, артилерію та броньовану техніку. Відповідну заяву зробив президент США Джо Байден, повідомляє Sky News.

Американський лідер анонсував новий пакет під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту G7. Байден під час розмови заявив, що США роблять усе можливе для зміцнення оборони України для протистояння Росії.

Президент США заявив, що новий пакет включає боєприпаси, артилерію та бронетехніку

Глава Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що вартість пакета $375 млн. За його словами, Україна отримає:

  • додаткові боєприпаси для HIMARS та артилерійські снаряди;
  • протитанкові керовані ракети TOW;
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • мостові системи;
  • броньовані медичні машини;
  • вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;
  • тепловізійні системи;
  • запчастини та інше польове обладнання.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на саміті G7 вже зустрівся зі своїм американським колегою Джо Байденом.

Теги: Джозеф Байден США перевезення Андрій Єрмак президент боєприпаси Україна Володимир Зеленський машини

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Байден оголосив новий пакет допомоги Україні
Байден оголосив новий пакет допомоги Україні
Зеленський зустрівся з президентом Індонезії: обговорили розширення «зернової угоди»
Зеленський зустрівся з президентом Індонезії: обговорили розширення «зернової угоди»
Зеленський зустрівся з прем'єром Канади: про що говорили
Зеленський зустрівся з прем'єром Канади: про що говорили
ЗМІ з’ясували, коли Зеленський зустрінеться з Байденом у Японії
ЗМІ з’ясували, коли Зеленський зустрінеться з Байденом у Японії
Міжнародний кримінальний суд відреагував на залякування свого прокурора Росією
Міжнародний кримінальний суд відреагував на залякування свого прокурора Росією
Хто переконав Байдена підтримати надання F-16 Україні: ЗМІ дізналися деталі
Хто переконав Байдена підтримати надання F-16 Україні: ЗМІ дізналися деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
104K
Взяття Бахмута: Міноборони повідомило про ситуацію в місті
73K
Путін злякався розпаду Росії
39K
Родичі Лаврова прилетіли в Грузію на грандіозне весілля: фото (оновлено)
21K
Два кіло харчів: військові показали, що входить до українського сухпайка (фото)
16K
Чому Грузія розвернулася до Росії
16K
Рабінович програв суд і наблизив політичну смерть нардепів від ОПЗЖ

Новини

Понад 80 зіткнень за добу: Генштаб назвав місця запеклих боїв
Вчора, 06:30
Склади, ракетні комплекси, системи ППО: ЗСУ знищили важливі об’єкти окупантів
18 травня, 06:32
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
17 травня, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
16 травня, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту