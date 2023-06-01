Чи може Україна вдарити по РФ американською зброєю? Білий дім пояснив позицію

США не вказуватимуть Україні, як вести бойові дії

Президент Володимир Зеленський та українське військове керівництво самі вирішують, як використовувати надане Сполученими Штатами озброєння. При цьому Вашингтон отримав запевнення, що винищувачі F-16 у майбутньому не використовуватимуться для ударів по РФ. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу.

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За його словами, США не вказують Україні, які цілі уражати й не уражати і так само не вказують, як українські військові мають вести бойові дії.

«Ми забезпечуємо їх навчанням, обладнанням, поради – та боже, ми навіть разом із ними займаємось ситуаційним моделюванням, аби допомогти планувати подальші дії. Та саме президент Зеленський і військове керівництво вирішують, що будуть робити під військовим кутом зору. І саме вони вирішують, що робити з обладнанням, яке їм надали і яке тепер перебуває в їхній власності», – наголосив Кірбі.

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Водночас він нагадав, що США дуже чітко заявляли українцям і в приватному, і в публічному порядку, що не підтримують атаки всередині Росії та не хочуть, щоб вони здійснювались із використанням американської зброї.

Окремо представник Білого дому заявив, що Вашингтон отримав запевнення щодо невикористання в майбутньому винищувачів F-16 для ударів по РФ.

«І ці запевнення в нас є на різних рівнях: не лише з боку Зеленського, а й із інших високопосадовців оборонного сектора в Україні», – зазначив Кірбі.

Нагадаємо, 31 травня міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони. До нового військового пакету входять, зокрема, боєприпаси для ЗРК Patriot, боєприпаси для артилерії та Himars, авіаційні ракети Zuni та AIM-7.