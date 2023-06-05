Китай хоче пробурити найглибшу свердловину в Азії

10 000-метрова свердловина стане найглибшою в історії країни

У Таримському басейні Китаю почали бурити 10 000-метрову свердловину, яка стане найглибшою в історії країни. Про це пише Bloomberg.

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Вузький вал пройде через щонайменше 10 континентальних пластів і досягне крейдяної системи у земній корі, яка містить породи, що датуються приблизно 145 мільйонами років.

Лідер країни Сі Цзіньпін закликав до більшого прогресу у глибокому дослідженні Землі у своєму виступі перед провідними вченими КНР у 2021 році. Така робота може допомогти виявити мінеральні та енергетичні ресурси та оцінити ризики екологічних лих, зокрема землетрусів та виверження вулканів.

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Найглибшою рукотворною свердловиною на Землі, як і раніше, залишається російська Кольська надглибока свердловина, яка досягла глибини 12 262 метри у 1989 році після 20 років буріння.

Нагадаємо, Китай може стати посередником у мирній ініціативі щодо завершення війни лише в тому випадку, якщо Пекін зможе змусити Росію вийти з усіх захоплених нею територій. Таку заяву зробив міністр оборони України Олексій Резніков.

Раніше стало відомо, що китайські авіакомпанії уникають польотів над російським повітряним простором під час рейсів до та зі Сполучених Штатів.

До слова, Китай може направити до Європи ще одну «миротворчу» делегацію для переговорів щодо врегулювання війни між Росією та Україною.