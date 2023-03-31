Держсекретар США Блінкен закликав американців негайно залишити Росію

30 березня Лефортівський суд Москви відправив американського журналіста під арешт у справі про шпигунство

США закликали американців, що залишаються в Росії, «негайно покинути» країну. Про це після арешту журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

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«Ми глибоко стурбовані затриманням Росією журналіста-громадянина США, яке широко висвітлюється. Ми знаходимося в контакті з The Wall Street Journal щодо цієї ситуації. Щоразу, коли громадянин США затримується за кордоном, ми негайно звертаємося до консульства і намагаємось надати всю необхідну підтримку», – зазначив він.

Нагадаємо, 30 березня Лефортівський суд Москви відправив американського журналіста під арешт у справі про шпигунство. У Росії Еван Гершкович жив та працював з 2017 року. Він нащадок емігрантів із СРСР.

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Адвокат Іван Павлов заявив Associated Press, що справа Гершковича є першою кримінальною справою про шпигунство проти іноземного журналіста у пострадянській Росії.

«Неписане правило не чіпати акредитованих іноземних журналістів перестало працювати», – сказав він.

Перед роботою в Росії іноземних журналістів близько пів року перевіряють МЗС РФ та спецслужби. Еван Гершкович розповідав про Росію у московському бюро WSJ, мав відповідну акредитацію журналіста в МЗС Росії. Журналіст збирав дані для матеріалу про ПВК «Вагнер», яке зараз воює проти України. Раніше Еван Гершкович працював і в Україні, а з 2016 року проживає у Москві.

Зазначимо, ввечері 29 березня в російському Єкатеринбурзі ФСБ затримала кореспондента The Wall Street Journal Евана Гершковича.