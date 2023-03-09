Майже половина жителів Києва залишилася без опалення

Водопостачання працює в штатному режимі

40% жителів Києва наразі без опалення. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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«Після ракетної атаки, у зв’язку з екстренними відключеннями електроенергії, 40% споживачів столиці наразі без опалення. Водопостачання працює в штатному режимі», – зазначив Кличко.

Також, за словами мера Києва, медики госпіталізували двох постраждалих зі Святошинського району столиці. Наразі за допомогою звернулися троє людей.

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Раніше повідомлялося про вибухи в Голосіївському районі Києва. У соцмережі повідомляється, що в результаті прильоту в Києві виникла сильна пожежа. Горять автівки в дворі одного з житлових будинків.

У Золочівському районі Львівщини ворожа ракета впала у житловій зоні. На цей момент відомо про чотирьох загиблих. Це четверо дорослих людей. Двоє чоловіків та двоє жінок. У момент падіння ракети вони перебували у себе вдома. Завали ще розбирають. Під ними можуть бути інші люди.

Нагадаємо, у ніч проти 9 березня росіяни завдали приблизно 15 ракетних ударів по Харкову та області. Є влучання у приватний житловий будинку на Харківщині. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється.

Станом на 6:30 зафіксовані обстріли енергетичних об’єктів в Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.