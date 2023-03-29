Радбез ООН скликає засідання через ядерні погрози Путіна

Із 1 квітня головування в Радбезі ООН переходить до Росії

У п’ятницю, 31 березня, Рада Безпеки ООН проведе засідання для обговорення погроз президента Рф Володимира Путіна розмістити ядерну зброю на території Білорусі. Про це Укрінформу повідомили у секретаріаті Радбезу.

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У порядку денному цей пункт сформульовано як «загроза міжнародному миру та безпеці».

Засідання розпочнеться о 10:00 за східноамериканським часом (17:00 за Києвом). Очікується, що участь у ньому візьме українська делегація.

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П’ятниця – останній день березня, місяця, протягом якого в Радбезі головує Мозамбік. З 1 квітня головування переходить до Росії, яка займає в Радбезі ООН місце СРСР.

Нагадаємо, що 25 березня президент Росії Володимир Путін оголосив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі, сховище для мають підготувати до липня.

Пентагон відреагував на заяву Путіна щодо планів розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Наразі Сполучені Штати не фіксують готовність Росії застосувати атомне озброєння.

Президент США Джо Байден стурбований планами Росії розмістити тактичну ядерну зброю в сусідній Білорусі.

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У квітні Путін і Лукашенко обговорять розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусії.

Як повідомлялося, Україна вимагає скликати Радбез ООН через заяви Росії про розміщення ядерної зброї в Білорусі.