Американські сенатори просять Байдена надати Києву касетні боєприпаси

Республіканці вважають, що надання касетних боєприпасів допоможе ЗСУ продовжити витіснення російських військ

Група американських сенаторів-республіканців надіслала президенту США Джо Байдену листа з проханням надати Україні касетні боєприпаси. Про це повідомляє BBC.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми звертаємося до вас із закликом негайно надати Збройним силам України касетні боєприпаси, такі як удосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM), – йдеться у листі. – Наслідки відмови у наданні DPICM та інших засобів ЗСУ проявляються сьогодні на полі бою в Бахмуті та інших місцях».

Республіканці вважають, що надання боєприпасів у поєднанні з іншою військовою підтримкою допоможе українцям продовжити витіснення російських військ із території країни.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Надання DPICM дозволить Україні компенсувати кількісну перевагу Росії як у живій силі, так і в артилерійських снарядах, а також дозволить ЗСУ сконцентрувати застосування унітарних боєголовок проти більш ціних російських цілей», – пишуть сенатори.

Застосування касетних боєприпасів заборонено у багатьох країнах світу, які підписали відповідну конвенцію. Росія, Україна та США до неї не приєдналися.

У серпні минулого року ООН повідомляла про сотні обстрілів касетними боєприпасами з боку російських військ.

«Використання касетних боєприпасів у ході війни в Україні – кричуща зневага до людського життя та гуманітарних принципів», – зазначала організація.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, раніше уряд України попросив Сполучені Штати Америки розширити військову допомогу для Збройних сил. Зокрема, влада закликала надати протиброньові бомби, що містяться в касетних снарядах MK-20.