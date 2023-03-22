Американські сенатори просять Байдена надати Києву касетні боєприпаси
Республіканці вважають, що надання касетних боєприпасів допоможе ЗСУ продовжити витіснення російських військ
Група американських сенаторів-республіканців надіслала президенту США Джо Байдену листа з проханням надати Україні касетні боєприпаси. Про це повідомляє BBC.
«Ми звертаємося до вас із закликом негайно надати Збройним силам України касетні боєприпаси, такі як удосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM), – йдеться у листі. – Наслідки відмови у наданні DPICM та інших засобів ЗСУ проявляються сьогодні на полі бою в Бахмуті та інших місцях».
Республіканці вважають, що надання боєприпасів у поєднанні з іншою військовою підтримкою допоможе українцям продовжити витіснення російських військ із території країни.
«Надання DPICM дозволить Україні компенсувати кількісну перевагу Росії як у живій силі, так і в артилерійських снарядах, а також дозволить ЗСУ сконцентрувати застосування унітарних боєголовок проти більш ціних російських цілей», – пишуть сенатори.
Застосування касетних боєприпасів заборонено у багатьох країнах світу, які підписали відповідну конвенцію. Росія, Україна та США до неї не приєдналися.
У серпні минулого року ООН повідомляла про сотні обстрілів касетними боєприпасами з боку російських військ.
«Використання касетних боєприпасів у ході війни в Україні – кричуща зневага до людського життя та гуманітарних принципів», – зазначала організація.
Нагадаємо, раніше уряд України попросив Сполучені Штати Америки розширити військову допомогу для Збройних сил. Зокрема, влада закликала надати протиброньові бомби, що містяться в касетних снарядах MK-20.
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