Держдума вигадала, як карати за правду про війну в Україні

Друге читання законопроєкту відбудеться вже завтра, а третє – 14 березня

Російські загарбники збираються карати усіх, хто говоритиме правду про війну та критикуватиме дії окупантів. До Держдуми внесено поправки про відповідальність за дискредитацію учасників війни, позбавлення волі може становити до 15 років. Про це заявив спікер Держдуми Вячеслав Володін, якого цитують російські ЗМІ.

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Як стверджує Володін, пакет законів передбачає покаранні за дискредитацію та фейки щодо всіх військових та осіб, які виконують завдання ЗС РФ (у тому числі і ПВК «Вагнер»).

Законопроєкт передбачає штраф у розмірі до 5 млн рублів, примусові роботи терміном до 5 років або реальне позбавлення волі – до 15 років.

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Друге читання законопроєкту відбудеться вже завтра, а третє – 14 березня.

Нагадаємо, перший заступник голови партії «Справедлива Росія – За правду» Дмитро Гусєв вимагає посилити державний контроль за продажем товарів з України на маркетплейсах. Тому депутати Держдуми РФ хочуть заборонити продаж цукерок «Рошен» та «Конті», горілки Nemiroff, «Первак» та «Хортиця» та низки інших продуктів на території РФ.