Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Держдума вигадала, як карати за правду про війну в Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Держдума вигадала, як карати за правду про війну в Україні
фото з відкритих джерел

Друге читання законопроєкту відбудеться вже завтра, а третє – 14 березня

Російські загарбники збираються карати усіх, хто говоритиме правду про війну та критикуватиме дії окупантів. До Держдуми внесено поправки про відповідальність за дискредитацію учасників війни, позбавлення волі може становити до 15 років. Про це заявив спікер Держдуми Вячеслав Володін, якого цитують російські ЗМІ.

Як стверджує Володін, пакет законів передбачає покаранні за  дискредитацію та фейки щодо всіх військових та осіб, які виконують завдання ЗС РФ (у тому числі і ПВК «Вагнер»).

Законопроєкт передбачає штраф у розмірі до 5 млн рублів, примусові роботи терміном до 5 років або реальне позбавлення волі – до 15 років.

Друге читання законопроєкту відбудеться вже завтра, а третє – 14 березня.

Нагадаємо, перший заступник голови партії «Справедлива Росія – За правду» Дмитро Гусєв вимагає посилити державний контроль за продажем товарів з України на маркетплейсах. Тому депутати Держдуми РФ хочуть заборонити продаж цукерок «Рошен» та «Конті», горілки Nemiroff, «Первак» та «Хортиця» та низки інших продуктів на території РФ. 

Читайте також:

Теги: штраф війна росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Брильська: Вони не дадуть їй життя, ці комуністи, прокляті Богом люди
Держдума вимагає стерти Барбару Брильську з «Іронії долі» через гнівний коментар
11 лютого, 11:04
Скріншот відео
Російський актор Смольянінов розповів про коханок Путіна: Держдума відреагувала
17 лютого, 12:29
Держдума вигадала нове покарання для росіян
Держдума вигадала нове покарання для росіян
21 грудня, 2022, 11:20

Соціум

Поліція Осло затримала Грету Тунберг. Цікава деталь на фото
Поліція Осло затримала Грету Тунберг. Цікава деталь на фото
Естонці на телемарафоні зібрали майже 5,5 млн грн для української тактичної медицини
Естонці на телемарафоні зібрали майже 5,5 млн грн для української тактичної медицини
У Греції зросло число жертв після зіткнення поїздів: у країні оголошено триденну жалобу
У Греції зросло число жертв після зіткнення поїздів: у країні оголошено триденну жалобу
Аварія потяга у Греції. МЗС з’ясовує, чи є українці серед постраждалих
Аварія потяга у Греції. МЗС з’ясовує, чи є українці серед постраждалих
Американський літак «судного дня» прибув у Європу
Американський літак «судного дня» прибув у Європу
Держдума вигадала, як карати за правду про війну в Україні
Держдума вигадала, як карати за правду про війну в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
Ситуація у Придністров'ї загострюється. Росія почала підготовку військових
13K
Резиденція Путіна та Кабаєвої на Валдаї. Вперше опубліковано фото
12K
Підвищення пенсій і виплати військовим по-новому: що зміниться із 1 березня
8814
Переполох у повітряному просторі РФ та загострення ситуації в Придністров'ї. Головне за день
8744
Готуйтесь воювати. Одними добровольцями війну не виграєш
8697
Пілоти розвертали літаки під час рейсів. У небі над Європою з'явилося унікальне явище (фото)

Новини

Як Кремль використовує візит Лукашенка до Китаю: оцінка ISW
Сьогодні, 06:22
Навіщо Путін призупинив договір про ядерну зброю: пояснення ISW
Вчора, 06:54
Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
27 лютого, 06:49
У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
25 лютого, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
25 лютого, 07:32
Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
24 лютого, 11:43

Прес-релізи

Для журналістів змінили правила акредитації ЗСУ – наказ №73
Для журналістів змінили правила акредитації ЗСУ – наказ №73
1 березня, 13:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту