Стало відомо, чому Пентагон призупинив постачання зброї Україні

Елбрідж Колбі наполягає на посиленні військових позицій США у західній частині Тихого океану.

Пентагон тимчасово призупинив постачання Києву на основі записки заступника міністра оборони

Пентагон призупинив деякі поставки озброєнь до Києва на підставі внутрішньої записки від заступника міністра оборони Ельбріджа Колбі. Газета The Wall Street Journal опублікувала подробиці, передає «Главком».

Колбі у повідомленні описав низькі запаси зброї міністерства та пріоритет захисту США. Також він акцентував на тому, щоб переорієнтувати військові сили США на протидію Китаю.

Записка Колбі не була однозначною рекомендацією зупинити поставки, але стала одним із факторів ухвалення рішення про призупинення.

Згодом стало відомо, що президент США Дональд Трамп не знав про те, що Пентагон планує призупинити військову допомогу Україні.

Як вже відомо, Трамп оголосив, що Штати відправлять більше зброї Україні, але вона буде оборонного типу, щоб захищатись від російських ударів.

«Трамп заявив, що США доведеться надіслати більше зброї Україні, фактично скасувавши цей крок», – пише АР

Нагадаємо, Міністерство оборони США за вказівкою президента Дональда Трампа передасть Україні додаткове оборонне озброєння для захисту від російських ударів.

Раніше Трамп зробив заяву про постачання військової допомоги для України. Заяви президента пролунали під час спілкування з журналістами перед вечерею з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

Трамп сказав: «Ми повинні надіслати більше зброї, бо вони повинні мати змогу захистити себе».

Він також заявив, що Україна зазнає «дуже, дуже сильного» удару від Росії.

Варто зазначити, що прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт на брифінгу заявила, що пауза у постачанні озброєння Україні пов’язана з переглядом стратегії військових поставок США по всьому світу.

За словами представниці Білого дому, ревізія проводиться за дорученням міністра оборони США Піта Гегсета.