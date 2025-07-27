Держсекретар США назвав ймовірного наступника Трампа

Трамп заявляв, що хоче передати естафету «сильному республіканцю»

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо висловив припущення, що нинішній віцепрезидент Джей Ді Венс може стати головним кандидатом від Республіканської партії під час президентських виборів 2028 року. Про це Рубіо заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News, передає «Главком».

«Я думаю, Джей Ді Венс був би чудовим кандидатом. Якщо він вирішить, що хоче цього», – зазначив Рубіо і додав, що, на його думку, Венс зараз чудово веде справи на посаді віцепрезидента.

Раніше президент США Дональд Трамп натякав, що може піти на президентський термін, але для цього треба змінити американське законодавство та Конституцію. Однак згодом він заявив, що зосереджений на нинішній каденції та балотуватися в майбутньому на президентських виборах не планує.

Президент США додав, що хоче передати естафету після завершення нинішнього терміну «сильному республіканцю», при цьому натякнув, що такі кандидати зараз є у його найближчому оточенні.

Нагадаємо, у 2022 році під час праймеріз на виборах до Сенату США в штаті Огайо Ді Венс виступив проти допомоги Україні. Тоді, в перший рік повномасштабної війни, це суперечило мейнстріму республіканців, які майже одностайно голосували за багатомільярдні пакети для нашої країни.

Під час медіа-шоу, які влаштовувало оточення колишнього президента, зокрема, його стратег Стів Беннон, Венс обурювався тим, чому американці мають звертати увагу на кордони України. Вже на посаді сенатора США, у квітні 2024-го, він оприлюднив у The New York Times свою статтю під заголовком «Математика щодо України не дає результатів». Одним із висновків його публікації стало твердження, що потреби України не здатні забезпечити ані українці, ані союзники. Тож, мовляв, це марна трата ресурсів і часу.

Ді Венс також закликає США зосередитися на власній безпеці, щоб мати змогу конкурувати з Китаєм. Однак постійне постачання зброї до України він вважає серйозною проблемою на шляху до цього.

До слова, 28 лютого у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.