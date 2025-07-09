Трамп погрожував Путіну «розбомбити Москву» – ЗМІ

«Я розбомблю Москву»: Трамп погрожував Путіну знищити столицю РФ, щоб запобігти війні

Президент США Дональд Трамп під час закритої зустрічі з донорами у 2024 році заявив, що він намагався стримати російського диктатора Володимира Путіна від повномасштабного вторгнення в Україну, погрожуючи «розбомбити Москву». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Видання опублікувало аудіозапис, на якому Трамп розповів про погрози Путіну.

За словами Трампа, він сказав Путіну: «Якщо ти вторгнешся в Україну, я розбомблю Москву до смерті. Кажу тобі, у мене немає вибору». Президент США додав, що Путін спочатку не повірив йому на 100%, але «повірив мені на 10%».

Аналогічне попередження Трамп нібито озвучив і президенту Китаю Сі Цзіньпіну щодо можливого вторгнення на Тайвань, заявивши, що США бомбардуватимуть Пекін у відповідь. «Він подумав, що я збожеволів», – прокоментував Трамп про Сі, додавши, що «у нас ніколи не було проблем».

Ці висловлювання пролунали на тлі обговорень Трампом його другого терміну президентства. Вони були записані в серії аудіозаписів благодійних заходів 2024 року в Нью-Йорку та Флориді, які пізніше отримали Джош Доузі, Тайлер Пейджер та Ісаак Арнсдорф для своєї нової книги «2024». Виборчий штаб Трампа відмовився коментувати зміст записів.

Аудіозаписи демонструють більш розкутий бік Трампа, який він готовий показувати за зачиненими дверима для залучення заможних донорів. Він говорив не лише про свою часом агресивну стратегію зовнішньої політики, а й про депортацію студентів-протестувальників та свою думку, що «люди, що отримують соціальне забезпечення», завжди голосуватимуть за демократів.

Трамп посилався на свої розмови з Путіним та Сі, стверджуючи, що він би запобіг конфліктам в Україні та Газі, якби був президентом замість Джо Байдена. У вівторок Трамп знову висловив розчарування опором Путіна мирній угоді, поскаржившись на те, що російський диктаор кидає «багато нісенітниці» на адресу США. «Я не задоволений Путіним», – сказав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що «незадоволений» російським диктатором Володимиром Путіним. Глава Штатів анонсував невеличкий сюрприз, натякаючи на санкції проти РФ.