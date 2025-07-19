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В США закривають вечірнє шоу з популярним ведучим через критику та жарти про Трампа

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Стівен Кольбер – один з найпослідовніших критиків Дональда Трампа в американському ефірі
фото: Scott Kowalchyk/CBS

Канал CBS закриває вечірнє шоу зі Стівеном Колбертом та аргументує це «фінансовими рішенням» і тим, що попри високі рейтинги – доходи з реклами значно впали

Американська телекомпанія CBS шокує телеринок: у травні 2026 року канал припинить трансляцію популярного «The Late Show зі Стівеном Кольбером» і, ймовірно, повністю відмовиться від нічного ефіру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN

Рішення ухвалене попри те, що шоу Кольбера традиційно утримувалося в топах рейтингів серед нічних програм. CBS заявляє: закриття зумовлене «виключно фінансовими причинами» і не пов'язане з ефективністю проєкту чи його політичним контекстом. Проте час оголошення викликає багато запитань, особливо з огляду на нещодавнє врегулювання позову Дональда Трампа проти CBS News та майбутнє злиття материнської компанії Paramount із Skydance Media.

Сам Стівен Кольбер повідомив новину під час ефіру в четвер. Він зізнався, що дізнався про це рішення лише напередодні:

«Наступний сезон буде останнім. Канал закриє наше шоу в травні», – сказав ведучий під вигуки невдоволення глядачів. – «Це кінець «The Late Show» на CBS. Все просто йде геть».

У виступі Кольбер подякував каналу та глядачам, зазначивши, що вдячний за можливість мати «цей чудовий театр, який я називав домом».

Серед політиків уже з’явилися перші реакції. Сенатор-демократ Адам Шифф, який був гостем шоу в день оголошення, заявив:

«Якщо Paramount і CBS закрили шоу з політичних міркувань, суспільство має про це знати. І заслуговує на краще».

Варто зазначити, що Стівен Кольбер – один з найпослідовніших критиків Дональда Трампа в американському ефірі. Його жорсткий політичний гумор після 2016 року став ключем до успіху шоу, забезпечивши CBS перше місце серед нічних ток-шоу вперше за 20 років. Закриття «The Late Show» відбулося менш ніж за два тижні після того, як Paramount урегулювала позов із Трампом.

Внутрішні джерела CBS повідомляють, що шоу більше не приносить прибутку через падіння рекламних доходів, попри стабільні рейтинги.

Що це за шоу?

«The Late Show» був флагманом нічного ефіру CBS понад три десятиліття. Його першим ведучим був легендарний Девід Леттерман, який у 2015 році передав естафету Кольберу. Той привніс у шоу політичну сатиру, яка прикувала увагу мільйонів американців.

Закриття «The Late Show» також викликає побоювання щодо майбутнього Джона Стюарта – давнього соратника Кольбера, який нині веде щотижневу версію «The Daily Show».

Нагадаємо, у 2023 році CBS також закрила «The Late Late Show» Джеймса Кордена через збитковість. Спроба замінити його недорогим шоу провалилася.

Експерти вважають, що індустрія нічних шоу переживає глибоку трансформацію. Але медіааналітики попереджають: якщо рішення CBS пов’язане із зовнішнім політичним тиском, то мовчки пройти повз це не вийде.

«Фінансовий тиск – реальний. Але якщо CBS думає, що їм вдасться уникнути запитань про капітуляцію перед Трампом, то вони глибоко помиляються», – зазначив Білл Картер, автор бестселерів про нічне телебачення США.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп звинуватив газету The Wall Street Journal у фальсифікації історії про нібито написане ним привітання Джеффрі Епштейну з 50-річчям у 2003 році. Як повідомляє «Главком» із посиланням на допис Трампа у Truth Social, політик пригрозив виданню судовим позовом.

За даними журналістів, святкування ювілею Епштейна влаштовувала його соратниця Гіслен Максвелл, яка підготувала альбом із листами від друзів і родичів мільйонера. Серед них був і лист, нібито підписаний Трампом. У документі, який бачили в WSJ, кілька друкованих рядків були обрамлені намальованим від руки контуром оголеної жінки. Автор листа завершив його фразою: «З днем народження і нехай кожен день стане ще одним чудовим секретом». Підпис «Дональд», за описом журналістів, був розміщений нижче талії малюнка та імітував лобкове волосся.

Теги: телебачення Дональд Трамп США

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