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Естонія оголосила граничну ціну на російську нафту в новому санкційному пакеті ЄС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Естонія оголосила граничну ціну на російську нафту в новому санкційному пакеті ЄС
Єврокомісія запропонувала обмеження ціни на російську нафту на 15% нижче середньої ринкової
фото з відкритих джерел

Верхня межа ціни на нафту знижена до $47,6

Цінова стеля на російську нафту у 18-му пакеті санкцій проти РФ складатиме $47,6. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника МЗС Естонії Маргуса Тсахкну.

«Сьогодні ЄС ухвалив 18-й пакет санкцій для посилення тиску на Росію: верхня межа ціни на нафту знижена до $47,6, під санкції потрапили додаткові банки та понад 100 кораблів, обмежено газопроводи «Північний потік», – каже він

Дипломати домовилися про динамічний механізм ціноутворення для обмеження цін. Європейська комісія запропонувала обмеження ціни на російську нафту на 15% нижче середньої ринкової ціни на сиру нафту за попередні три місяці.

Раніше повідомлялося, що посли ЄС погодили 18-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Під обмеження потрапила нафта, «тіньовий флот» та «Північний потік».

Нагадаємо, вторинні тарифи, які США можуть запровадити щодо Росії, здатні серйозно вплинути на постачання російської нафти до ключових споживачів – Китаю, Індії та Туреччини. Саме ці три держави залишаються найбільшими імпортерами російського енергоресурсу.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що планує запровадити однакове мито на ввезення товарів зі 150 країн світу у розмірі 10-15%. В інтерв'ю телеканалу Real America's Voice він нагадав, що щодо низки країн уже визначився з тарифами.

До слова, Угорщина буде готова відмовитись від російської нафти, якщо відновить свою роботу трубопровід «Одеси-Броди». У такий спосіб найбільша нафтова компанія країни Mol могла б отримувати сировину, що доставлятиметься танкерами в український порт.

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Теги: нафта росія санкції

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