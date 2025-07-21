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Які країни світу заробляють на туризмі найбільше: інфографіка

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Які країни світу заробляють на туризмі найбільше: інфографіка
Відпочинок у США залишається бажаним для багатьох туристів
фото із відкритих джерел

США продовжують активно заробляти на туризмі 

Туризм є головним рушієм економіки для багатьох країн, сприяючи створенню робочих місць, розвитку інфраструктури та міжнародних зв’язків. Про десять країн за розміром їхньої туристичної економіки розповідає Visual Capitalist із посиланням на дані Всесвітньої ради з подорожей і туризму (WTTC), пише «Главком».

США залишаються найбільшою туристичною економікою світу з показником $2,36 трлн у 2024 році. Цьому сприяють розвинений внутрішній туризм, інфраструктура, а також всесвітньо відомі туристичні напрямки – Нью-Йорк (8-ме місце у світі за відвідуваністю), Лас-Вегас та національні парки.

Китай посів друге місце з туристичним внеском у $1,3 трлн, адже у країні розвивають як внутрішній, так і міжнародний туризм.

За прогнозом WTTC, протягом наступного десятиліття Китай може піднятися на перше місце. Серед ключових драйверів – зростання доходів середнього класу, розвиток туризму, послаблення візових обмежень та впровадження повернення податків за покупки.

Які країни світу заробляють на туризмі найбільше: інфографіка фото 1

Усі ці країни мають багату культурну спадщину, а також розвинене залізничне та авіасполучення.

ТОП-10 країн з найбільшими туристичними економіками світу:

  • США – $2 360 млрд;
  • Китай – $1 300 млрд;
  • Німеччина – $487,6 млрд;
  • Японія – $297 млрд;
  • Велика Британія – $295,2 млрд;
  • Франція – $264,7 млрд;
  • Мексика – $261,6 млрд;
  • Індія – $231,6 млрд;
  • Італія – $231,3 млрд;
  • Іспанія – $227,9 млрд.

Нагадаємо, туризм в Іспанії, яка є другим за величиною туристичним напрямком Європи, зростатиме повільніше, ніж очікували раніше, оскільки економічна та геополітична невизначеність негативно позначається на інтересі до подорожей. До того ж протести місцевих мешканців проти масового туризму суттєво відобразились на бажанні мандрівників відвідувати країну. 

До слова, Європейський Союз попереджає, що літо 2025 року може принести рекордні затримки у європейському повітряному сполученні через сукупність факторів: брак диспетчерів повітряного руху, часті страйки, підвищений попит на авіаперевезення та дедалі сильніший вплив зміни клімату. 

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Теги: США Європейський союз інфраструктура Велика Британія туризм Китай

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