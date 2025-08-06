Держсекретар США зробив заяву після переговорів Віткоффа з Путіним

Держсекретар повідомив, що мав розмову зі спецпредставником Трампа

За словами Рубіо, США сьогодні можуть оголосити нові санкції проти Росії

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що поспілкувався зі спеціальним представником Дональда Трампа Стівом Віткоффом. Він вже повертається з Москви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

За словами держсекретаря, з приводу ймовірного запровадження санкції будуть проведені додаткові обговорення протягом дня. «Ми скажемо більше про це пізніше сьогодні», – сказав Рубіо.

При цьому посадовець наголосив, що незабаром будуть «деякі оголошення». «Можливо, позитивні, можливо, ні», – додав посадовець.

Нагадаємо, спецпредставник президента США Стів Віткофф прилетів у Росію, аби провести переговори з російською стороною. Літак Bombardier Global 7500 здійснив посадку в московському аеропорту «Внуково».

Згодом помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що розмова Путіна та Віткоффа завершена. Вона тривала декілька годин. За його словами, російська сторона передала «деякі сигнали з українського питання» і отримала відповідні від Дональда Трампа.

Помічник кремлівського диктатора назвав розмову політиків «корисною і конструктивною». Крім того, вони говорили про перспективи можливого розвитку стратегічного співробітництва між США та Росією.

Раніше постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що президент Дональд Трамп тисне на Росію для продовження переговорів з Україною, щоб якнайшвидше закінчити війну.

До слова, президент Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з американським лідером Дональдом Трампом. Ключовою темою стало припинення війни.