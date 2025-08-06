Помічник Путіна розкрив перші деталі переговорів з Віткоффом

За словами Ушакова, серед ключових тем переговорів – війна в Україні та стратегічне партнерство між Росією та США

Російський диктатор Володимир Путін і спецпредставник президента США Стів Віткофф провели переговори, які тривали декілька годин. За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, російська сторона передала «деякі сигнали з українського питання» і отримала відповідні від Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Ушакова.

«Зараз ситуація така, що наш президент володіє повнотою інформації, тобто наші сигнали, сигнали від президента Трампа. А Трампу ще про результати цієї зустрічі не повідомлено. Тому я б утримався від більш детальних коментарів. Подивимося, коли Віткофф зможе доповісти про розмову, що відбулася сьогодні, Трампу. Після цього, очевидно, ми зможемо мої коментарі зараз чимось ще доповнити більш суттєво», – заявив він.

За словами помічника кремлівського диктатора, розмова Путіна і Віткоффа була «корисною і конструктивною». Крім того, вони говорили про перспективи можливого розвитку стратегічного співробітництва між США та Росією.

Нагадаємо, спецпредставник президента США Стів Віткофф прилетів у Росію, аби провести переговори з російською стороною. Літак Bombardier Global 7500 здійснив посадку в московському аеропорту «Внуково».

Раніше постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що президент Дональд Трамп тисне на Росію для продовження переговорів з Україною, щоб якнайшвидше закінчити війну.

До слова, президент Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з американським лідером Дональдом Трампом. Ключовою темою стало припинення війни.