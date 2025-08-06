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Літак, яким користується Віткофф, прибув до Москви

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Літак, яким користується Віткофф, прибув до Москви
Сьогодні мають відбутися переговори спецпосланця Трампа з російськими офіційними особами
фото: скриншот з відео

У Кремлі не виключали зустрічі Віткоффа з російським диктатором

Літак Bombardier Global 7500, на борту якого, ймовірно, перебуває спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф, здійснив посадку в московському аеропорту «Внуково». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російську службу BBC.

Бізнес-джет з реєстраційним номером N102WG, яким зазвичай користується Віткофф, вилетів зі штату Флорида напередодні ввечері.

Сьогодні мають відбутися переговори спецпосланця Трампа з російськими офіційними особами. У Кремлі не виключали зустрічі Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що 6 серпня відбудеться зустріч американської та російської сторін. Також під час виступу американський лідер повідомив, що за підсумками зустрічі РФ та США, він прийматиме рішення щодо застосування санкцій проти РФ.

Раніше постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що президент Дональд Трамп тисне на Росію для продовження переговорів з Україною, щоб якнайшвидше закінчити війну.

До слова, британський журналіст та редактор CNN з міжнародної безпеки Нік Патон Волш пояснив, чому російсько-українська війна вимагає дій від президента США Дональда Трампа та, як це стає «війною Трампа», а не Джо Байдена, як часто нарікає Трамп.

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Теги: Стів Віткофф росія Москва переговори

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