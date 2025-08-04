Зеленський звернувся до Трампа на тлі наближення дедлайну для завершення війни

Глава нашої держави наголосив, через заяви Трампа у Росії відчувається зміна настроїв

Президент України Володимир Зеленський звернувся до глави Сполучених Штатів Дональда Трампа. Він подякував йому за рішучість завершити війну й тиск на Росію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера.

За словами Зеленського, Росія затягує війну проти України тільки з однієї причини: має гроші, щоб воювати. «Всі санкції, які обмежують Росію, допомагають миру. Вся зброя, яка зміцнює Україну, допомагає миру. Всі політичні заходи, які ізолюють Росію, допомагають миру», – каже він.

Як зазначив український президент, через заяви Трампа у Росії відчувається зміна настроїв. «Нові рішучі кроки, нові сильні санкції будуть підштовхувати росіян до миру. Дякую всім у Європі, всім у світі, хто разом зі Сполученими Штатами підтримує Україну, посилює наш захист неба, наш фронт і всі зусилля заради миру», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про намір суттєво підвищити мита на імпорт з Індії через її активну торгівлю російською нафтою.

Як повідомлялося, попри погрози санкцій з боку адміністрації президента США Дональда Трампа, Індія продовжить імпорт російської сирої нафти. Минулого тижня Трамп попередив про можливі додаткові тарифи на індійський імпорт, якщо Нью-Делі не припинить купувати російську нафту. Проте джерела видання в Індії підтвердили, що офіційних вказівок скорочувати постачання не надходило, а політика щодо Росії не змінилася.

До слова, заступник керівника апарату президента США Стівен Міллер звинуватив Індію у сприянні фінансуванню війни Росії проти України через активні закупівлі російської нафти. Зазначається, що його заява стала однією з найжорсткіших щодо Індії серед усіх заяв з боку американської адміністрації.

Раніше провідна нафтова компанія Індії Indian Oil Corporation (IOC) придбала 7 млн барелів нафти зі США, Канади та Близького Сходу через тендер.