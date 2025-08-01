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Путін заявив про виготовлення першого серійного «Орєшніка»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Путін заявив про виготовлення першого серійного «Орєшніка»
Глава Кремля не вперше лякає Україну «Орєшніком»
скріншот з відео

За словами кремлівського диктатора, балістична ракета надійшла у військо РФ

Диктатор Володимир Путін заявив, що Російська Федерація виготовила перший серійний «Орєшнік». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву кремлівського лідера.

Як зазначив Путін, ракета нібито надійшла у військо. Путін очікує, що питання постачання «Орєшніка» до Білорусі буде вирішено до кінця року, оскільки зараз «обирається місце розміщення».

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Крім того, Путін заявив, що його вимоги до України, озвучені влітку 2024 року, залишаються незмінними. За його словами, українські війська мають бути повністю виведені з територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Крім того, Україна офіційно має повідомити про відмову від вступу в НАТО.

За словами очільника Кремля, Москва начебто не окуповує українські території, а «повертає своє». 

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що Російська Федерація розгортає серійне виробництво нового ракетного комплексу «Орєшнік». Путін сказав, що «Орєшнік» нібито дуже добре себе зарекомендував у бойових умовах.

Як відомо, 21 листопада минулого року Росія вдарила по Дніпру «Орєшніком». Під удар потрапило підприємство «Південмаш». Запуск провели з полігону «Капустин Яр» в Астраханській області. Тоді диктатор Путін заявив про «успішне випробування» нового озброєння.

Путін заявив про виготовлення першого серійного «Орєшніка» фото 1
колаж: Слово і Діло

Варто зазначити, що глава Кремля не вперше лякає Україну своїм «Орєшніком». Так, коментуючи атаки безпілотників ЗСУ на Казань, Путін заявив, що Україна пошкодує про це і зіткнеться з ще більшими руйнуваннями. За його словами, настав час випробувати балістичну ракету середньої дальності у бойових умовах.

Як повідомляли експерти Інституту вивчення війни, часті заяви російського диктатора Володимира Путіна щодо балістичної ракети «Орєшнік» та російських неядерних засобів стримування свідчать про те, що Кремль постійно намагається продемонструвати світу свою ядерну силу.

До слова, Головне управління розвідки Міністерства оборони України надало перелік компаній оборонно-промислового комплексу Росії, які залучені у виробництві балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік».

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Теги: росія путін ракета

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